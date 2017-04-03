Максим Карпов: Зачем играть в футбол, если нет веры в победу?
Защитник «Зенита-2» Максим Карпов рассказал о тактической перестройке во втором тайме, шансах на успех и своем самочувствии после травмы.
— Вы
— Окончательно поправился. Так что чувствую себя прекрасно.
— В чем причина того, что соперники в первом тайме владели преимуществом?
— Перед нами стояла задача сразу завладеть инициативой, не давать играть спартаковцам. Однако все сложилось не так, как мы рассчитывали. Будем разбираться, почему это произошло.
— Игра получилась чересчур эмоциональной. Стало ли это следствием не всегда понятных решений судьи?
— Какие у нас могут быть претензии к арбитрам? Они судят как судят, а нам надо играть.
— Во втором тайме «Зенит-2» перехватил инициативу. С чем это было связано?
— В перерыве в раздевалке был серьезный разговор, мы тактически перестроились. Кроме того, начали лучше выполнять тренерскую установку. Поэтому преимущество и перешло на нашу сторону.
— В концовке матча ваш партнер по центру обороны Илья Зуев играл в основном в чужой штрафной, вы оставались последним защитником. Комфортно было в этой роли?
— Необходимо было рисковать, идти вперед. В результате, именно Илья забил гол. Так что риск получился оправданным. Между прочим, Илья уже в третий раз отличился в этом году.
— Однако не хватило второго гола. Можно было спасти матч?
— Конечно, мы до финального свистка в это верили. Зачем играть в футбол, если нет веры в победу? Шансы для этого у нас были, хороших подходов немало организовали. Но надо еще реализовывать моменты. Это у нас сегодня не получалось.
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