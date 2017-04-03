Максим Карпов: Зачем играть в футбол, если нет веры в победу?

— Вы из-за травмы не играли с начала октября. Сейчас провели третий матч. Как себя чувствуете?

— Окончательно поправился. Так что чувствую себя прекрасно.

— В чем причина того, что соперники в первом тайме владели преимуществом?

— Перед нами стояла задача сразу завладеть инициативой, не давать играть спартаковцам. Однако все сложилось не так, как мы рассчитывали. Будем разбираться, почему это произошло.

— Игра получилась чересчур эмоциональной. Стало ли это следствием не всегда понятных решений судьи?

— Какие у нас могут быть претензии к арбитрам? Они судят как судят, а нам надо играть.

— Во втором тайме «Зенит-2» перехватил инициативу. С чем это было связано?

— В перерыве в раздевалке был серьезный разговор, мы тактически перестроились. Кроме того, начали лучше выполнять тренерскую установку. Поэтому преимущество и перешло на нашу сторону.

— В концовке матча ваш партнер по центру обороны Илья Зуев играл в основном в чужой штрафной, вы оставались последним защитником. Комфортно было в этой роли?

— Необходимо было рисковать, идти вперед. В результате, именно Илья забил гол. Так что риск получился оправданным. Между прочим, Илья уже в третий раз отличился в этом году.

— Однако не хватило второго гола. Можно было спасти матч?

— Конечно, мы до финального свистка в это верили. Зачем играть в футбол, если нет веры в победу? Шансы для этого у нас были, хороших подходов немало организовали. Но надо еще реализовывать моменты. Это у нас сегодня не получалось.