Строители стадиона «Динамо» обнаружили удивительную находку

На сайте «ВТБ-Арена парк» запущены часы обратного отсчета времени, оставшегося до стартового свистка первого матча на обновленном стадионе. Работы по возведению спортивного объекта вступили в завершающую стадию, но по-прежнему преподносят сюрприз за сюрпризом! Не так давно строителями был найден уникальный исторический плакат, посвященный динамовскому тиру, а на днях обнаружилась еще одна удивительная и символичная находка.

Дело в том, что на данном этапе работ к строителям присоединились мастера-реставраторы. В их задачу входит восстановление знаменитых барельефов Меркулова, которые почти 80 лет украшали портики северной и южной трибун. В процессе разбора элементов панно специалисты наткнулись на жестяной ящик, который так и хочется назвать ковчегом завета! Внутри оказались футбольный мяч и плохо сохранившаяся записка, судя по которой исторический ковчежец был помещен в стену едва построенного стадиона «Динамо» в далеком 1929-м году! Мяч же, таким удивительным образом сохраненный для нас участниками далеких событий, оказался тем самым, которым был сыгран первый матч нашего клуба на новой арене!

Получается, что именно этим мячом был забит первый гол в первом матче московского «Динамо» в Петровском парке. Это произошло 19 мая 1929 года в рамках первенства Москвы, когда наша команда принимала РКимА («Районный Клуб имени Астахова» позже получивший свое знаменитое имя «Серп и Молот»). Динамовцы одержали в той встрече волевую победу со счетом 3:2, а автором первого точного удара стал футболист команды соперника Сорокин, о чем очевидно и свидетельствует надпись на мяче!

Да, выполненная кое-как белой краской полустершаяся надпись выглядит шуточной, да и хроника тех лет умалчивает о каких-либо официальных мероприятиях по закладке в стену мяча, поэтому можно предположить, что инициатива исходила от самих футболистов игравших команд, решивших оставить потомкам своеобразное послание. Однако детали этого события еще предстоит выяснить историкам, поэтому не будем пока ничего утверждать, ведь возможно, изучение архивов прольет свет на мероприятие, выпавшее из нашей исторической памяти.

Тем не менее, нельзя не удивиться череде совпадений, которые приходят в голову каждому, узнавшему об этой удивительной находке — ведь не только официальный мяч грядущего Чемпионата мира по футболу будет носить имя «Красава», но и руководителем Организационного комитета «Россия-2018» является Алексей Сорокин! История будто перебрасывает мостик из прошлого в будущее, подчеркивая прочную связь времен.

В ближайшее время исторический мяч будет подготовлен для демонстрации, которая, по предварительной договоренности, будет проведена в рамках мероприятий предстоящего Кубка Конфедераций в 2017 г. В дальнейшем мяч будет располагаться на тренировочной базе «ВТБ УТБ «Динамо-Новогорск», посетители которой в рамках регулярных экскурсий смогут увидеть и сфотографировать артефакт, а затем мяч займет свое место в динамовском музее, который после реконструкции стадиона будет расположен в одной из его трибун.