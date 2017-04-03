Строители стадиона «Динамо» обнаружили удивительную находку
Все как один динамовские болельщики ждут не дождутся возвращения родного клуба домой, на легендарный стадион «Динамо», реконструкция которого активно идёт вот уже несколько лет.
На сайте «ВТБ-Арена парк» запущены часы обратного отсчета времени, оставшегося до стартового свистка первого матча на обновленном стадионе. Работы по возведению спортивного объекта вступили в завершающую стадию, но
Дело в том, что на данном этапе работ к строителям присоединились
Получается, что именно этим мячом был забит первый гол в первом матче московского «Динамо» в Петровском парке. Это произошло 19 мая 1929 года в рамках первенства Москвы, когда наша команда принимала РКимА («Районный Клуб имени Астахова» позже получивший свое знаменитое имя «Серп и Молот»). Динамовцы одержали в той встрече волевую победу со счетом 3:2, а автором первого точного удара стал футболист команды соперника Сорокин, о чем очевидно и свидетельствует надпись на мяче!
Да, выполненная
Тем не менее, нельзя не удивиться череде совпадений, которые приходят в голову каждому, узнавшему об этой удивительной находке — ведь не только официальный мяч грядущего Чемпионата мира по футболу будет носить имя «Красава», но и руководителем Организационного комитета «Россия-2018» является Алексей Сорокин! История будто перебрасывает мостик из прошлого в будущее, подчеркивая прочную связь времен.
В ближайшее время исторический мяч будет подготовлен для демонстрации, которая, по предварительной договоренности, будет проведена в рамках мероприятий предстоящего Кубка Конфедераций в 2017 г. В дальнейшем мяч будет располагаться на тренировочной базе «ВТБ УТБ «Динамо-Новогорск», посетители которой в рамках регулярных экскурсий смогут увидеть и сфотографировать артефакт, а затем мяч займет свое место в динамовском музее, который после реконструкции стадиона будет расположен в одной из его трибун.
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