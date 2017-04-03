Руководство воронежского «Факела» выплатило часть задолженности футболистам

«Факел» выплатил футболистам часть задолженности, сообщили игроки команды корреспонденту РИА «Воронеж» в понедельник, 3 апреля. По их словам, деньги получили не все игроки. Однако футболисты допустили, что зарплата может прийти вечером. Генеральный директор «Факела» Ирина Петрова, в свою очередь, заявила, что клуб полностью погасил задолженность по заработной плате.

— Информация про 2,5 месяца — неправда. Задолженности по зарплате и премиальным были, это да. Связано это было с тем, что у нас с января немного задержалось финансирование. Однако сейчас оно возобновлено, и мы каждую неделю гасим задолженность по частям. Мы еще в пятницу должны были перевести часть средств, но они поступили только сегодня. Сейчас задолженности по зарплате нет. Премиальные выплачены частично. В ближайшее время игроки получат оставшееся, — рассказала Петрова.

По словам футболистов, перед матчем с «Сибирью» руководство провело собрание на базе клуба в Тенистом и пообещало выплатить заработную плату до начала апреля, а к концу апреля — закрыть все долги. «Факел» 19 марта победил «Сибирь» дома со счетом 2:0, однако руководство клуба обещание не выполнило, пояснили игроки.

Футболисты решили бойкотировать тренировку 4 апреля. По их словам, команда не намерена игнорировать матч первенства ФНЛ против «Нефтехимика» 8 апреля.