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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29293796/
3 апреля 2017, 13:21 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Васильев рассудит «Химки» и «Енисей»

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 30-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу, которые пройдут 8 апреля.

Тосно — Зенит-2: Павел Кукуян (Сочи) — Адлан Хатуев (Грозный), Александр Приходько (Москва); инспектор — Александр Костин (Москва); делегат — Сергей Гуторенко (Москва).

Сокол — Кубань: Василий Казарцев (Санкт-Петербург) — Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); инспектор — Алексей Тюмин (Новочеркасск); делегат — Алексей Харьков (Москва).

Луч-Энергия — Спартак-Нальчик: Иван Сиденков (Санкт-Петербург) — Артем Акимкин (Пермь), Олег Соломонов (Чита); инспектор — Николай Фролов (Раменское); делегат — Вадим Ильин (Москва).

Спартак-2 — Волгарь: Александр Борисов (Самара) — Сергей Суховерхов (Воронеж), Михаил Кистанов (Энгельс); инспектор — Валерий Матюнин (Москва); делегат — Филипп Яковлев (Москва).

Тамбов — Балтика: Дмитрий Недвижай (Ставрополь) — Николай Еремин (Москва), Андрей Гурбанов (Краснодар); инспектор — Валерий Шавейко (Москва); делегат — Александр Коротченко (Салават).

СКА-Хабаровск — Динамо-Москва: Михаил Вилков (Дмитров) — Александр Богданов (Верея), Максим Ковалев (Реутов); инспектор — Андрей Иванов (Кострома); делегат — Владислав Ходеев (Воронеж).

Сибирь — Тюмень: Алексей Матюнин (Москва) — Артур Зайнагутдинов (Уфа), Денис Березнов (Москва); инспектор — Анатолий Жарков (Москва); делегат — Сергей Нечай (Ростов-на-Дону).

Мордовия — Шинник: Владимир Москалев (Воронеж) — Денис Степанищев (Воронеж), Вячеслав Бочков (Сочи); инспектор — Виктор Лебедев (Санкт-Петербург); делегат — Иван Егоров (Москва).

Факел — Нефтехимик: Антон Анопа (Благовещенск) — Андрей Филипкин (Екатеринбург), Роман Лихачев (Екатеринбург); инспектор — Борис Калюский (Красноярск); делегат -Виталий Кречетов (Москва).

Химки — Енисей: Станислав Васильев (Ижевск) — Сергей Каруненко (Воронеж), Алексей Линкин (Воронеж); инспектор — Сергей Андреев (Новосибирск); делегат — Евгений Летин (Москва).

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