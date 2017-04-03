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3 апреля 2017, 13:11 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Директор клуба: Футболистам воронежского «Факела» погасили все долги по зарплате

ВОРОНЕЖ, 3 апреля. /ТАСС/. Руководство воронежского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Факел» в понедельник погасило игрокам все долги по зарплате. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор «Факела» Ирина Петрова.

«На начало года у нас были проблемы по задержке финансирования, зарплату мы выплачивали с некоторым опозданием. Каждую неделю мы платили ее по частям, только 31 марта у нас не получилось заплатить, потому что мы не успели получить транш. Сегодня мы получили очередной транш — и теперь закроемся по зарплате в полном объеме и даже частично по премиальным», — сказала Петрова.

По ее словам, ранее у «Факела» не было задержек зарплат. «Впервые случился такой сбой по зарплате и премиальным. Но сегодня мы погасили долги по зарплате в полном объеме, а в ближайшее время — погасим долги и по премиальным», — заявила она, отказавшись назвать сумму оставшейся задолженности.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что игроки «Факела» готовятся не выйти на тренировку 4 апреля, а 8 апреля — бойкотировать матч с нижнекамским «Нефтехимиком». «На сегодня ни одна тренировка не была отменена. Вчера у нас была восстановительная тренировка, сегодня выходной, все идет в плановом режиме», — добавила Петрова.

После 29 туров первенства ФНЛ «Факел» располагается на шестом месте в турнирной таблице с 43 очками. Воронежский клуб борется за попадание в зону стыковых матчей для борьбы за выход в премьер-лигу.

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Футболисты «Факела» намерены объявить забастовку из-за долгов по зарплате

Непростая финансовая ситуация сложилась в клубе воронежском футбольном клубе «Факел». Из-за долгов по зарплате и премиальным, которые не выплачиваются более 2,5 месяцев, игроки команды готовы начать забастовку и во вторник, 4 апреля, намерены игнорировать тренировку.
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