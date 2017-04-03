Директор клуба: Футболистам воронежского «Факела» погасили все долги по зарплате

«На начало года у нас были проблемы по задержке финансирования, зарплату мы выплачивали с некоторым опозданием. Каждую неделю мы платили ее по частям, только 31 марта у нас не получилось заплатить, потому что мы не успели получить транш. Сегодня мы получили очередной транш — и теперь закроемся по зарплате в полном объеме и даже частично по премиальным», — сказала Петрова.

По ее словам, ранее у «Факела» не было задержек зарплат. «Впервые случился такой сбой по зарплате и премиальным. Но сегодня мы погасили долги по зарплате в полном объеме, а в ближайшее время — погасим долги и по премиальным», — заявила она, отказавшись назвать сумму оставшейся задолженности.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что игроки «Факела» готовятся не выйти на тренировку 4 апреля, а 8 апреля — бойкотировать матч с нижнекамским «Нефтехимиком». «На сегодня ни одна тренировка не была отменена. Вчера у нас была восстановительная тренировка, сегодня выходной, все идет в плановом режиме», — добавила Петрова.