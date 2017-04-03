Директор клуба: Футболистам воронежского «Факела» погасили все долги по зарплате
ВОРОНЕЖ, 3 апреля. /ТАСС/. Руководство воронежского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Факел» в понедельник погасило игрокам все долги по зарплате. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор «Факела» Ирина Петрова.
«На начало года у нас были проблемы по задержке финансирования, зарплату мы выплачивали с некоторым опозданием. Каждую неделю мы платили ее по частям, только 31 марта у нас не получилось заплатить, потому что мы не успели получить транш. Сегодня мы получили очередной транш — и теперь закроемся по зарплате в полном объеме и даже частично по премиальным», — сказала Петрова.
По ее словам, ранее у «Факела» не было задержек зарплат. «Впервые случился такой сбой по зарплате и премиальным. Но сегодня мы погасили долги по зарплате в полном объеме, а в ближайшее время — погасим долги и по премиальным», — заявила она, отказавшись назвать сумму оставшейся задолженности.
Ранее ряд СМИ сообщил о том, что игроки «Факела» готовятся не выйти на тренировку 4 апреля, а 8 апреля — бойкотировать матч с нижнекамским «Нефтехимиком». «На сегодня ни одна тренировка не была отменена. Вчера у нас была восстановительная тренировка, сегодня выходной, все идет в плановом режиме», — добавила Петрова.
После 29 туров первенства ФНЛ «Факел» располагается на шестом месте в турнирной таблице с 43 очками. Воронежский клуб борется за попадание в зону стыковых матчей для борьбы за выход в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter