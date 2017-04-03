Гендиректор «Кубани»: Заявление о банкротстве? Мы в курсе, но у нас всё по плану

«Мы в курсе этого. Но у нас всё идёт по плану, мы работаем, есть определённые договорённости. Как я могу комментировать работу налоговой службы? Клуб работает в штатном режиме, всё хорошо», — сказал Крапивка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.