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3 апреля 2017, 15:49 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Гендиректор «Кубани»: Заявление о банкротстве? Мы в курсе, но у нас всё по плану

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал информацию, согласно которой инспекция ФНС № 4 подала заявление в арбитражный суд Краснодарского края о признании «Кубани» банкротом.

«Мы в курсе этого. Но у нас всё идёт по плану, мы работаем, есть определённые договорённости. Как я могу комментировать работу налоговой службы? Клуб работает в штатном режиме, всё хорошо», — сказал Крапивка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

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Новости Первого дивизиона

Налоговая направила в суд материалы о банкротстве ФК «Кубань»

Налоговая направила в суд материалы о банкротстве ФК «Кубань»

КРАСНОДАР, 3 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Инспекция федеральной налоговой службы № 4 по Краснодару направила в Арбитражный суд Краснодарского края материалы о признании банкротом организации НАО «Футбольный клуб «Кубань», говорится в материалах на официальном сайте суда.
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