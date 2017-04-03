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3 апреля 2017, 13:02 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Основной этап строительства стадиона «Динамо» завершится в 2017 году

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Основные работы по строительству стадиона «Динамо» будут завершены в этом году, до конца года поблизости будет запущена станция метро «Петровский парк». Об этом сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я вижу, что стадион идет по графику строительства, основные работы будут закончены уже в этом году», — сказал мэр.

Говоря о «Петровском парке», председатель правления ВТБ Андрей Костин отметил, что это будет «очень красивая станция».

«Все транспортные подъезды полностью обеспечат необходимую доступность. Мы планируем, что спорткомплекс будет сдан весной 2018 года. Академия будет немного позже сдана, поскольку здесь есть логистические проблемы одновременно. К весне следующего года, к чемпионату мира (по футболу — прим. ТАСС), мы планируем комплекс сдать и начать его эксплуатировать», — добавил Костин.

По его словам, удачно получилась и офисно-жилая часть. «Это будет очень удобное место проживания москвичей, поскольку будет возможность пользоваться всей инфраструктурой — спортивной и отдыха. Это грандиозный проект, объем инвестиций — порядка 1,5 млрд долларов. Все идет по графику. Нам очень приятно, что он влияет на облик столицы, это вклад в те огромные мероприятия, которые московское правительство осуществляет по улучшению жилого фонда и инфраструктуры города», — сказал председатель правления ВТБ.

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