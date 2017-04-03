Основной этап строительства стадиона «Динамо» завершится в 2017 году

«Я вижу, что стадион идет по графику строительства, основные работы будут закончены уже в этом году», — сказал мэр.

Говоря о «Петровском парке», председатель правления ВТБ Андрей Костин отметил, что это будет «очень красивая станция».

«Все транспортные подъезды полностью обеспечат необходимую доступность. Мы планируем, что спорткомплекс будет сдан весной 2018 года. Академия будет немного позже сдана, поскольку здесь есть логистические проблемы одновременно. К весне следующего года, к чемпионату мира (по футболу — прим. ТАСС), мы планируем комплекс сдать и начать его эксплуатировать», — добавил Костин.