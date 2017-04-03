Налоговая направила в суд материалы о банкротстве ФК «Кубань»

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Уточняется, что дело рассматривается в суде первой инстанции. Дата начала слушаний пока не определена.

Как уточнил ТАСС гендиректор футбольного клуба Геннадий Крапивка, руководству «Кубани» ничего неизвестно о намерении ФНС признать клуб банкротом. «Ничего по этому поводу неизвестно, у нас есть договоренности (финансовые), работаем (в обычном режиме — прим. ТАСС)», — сказал Крапивка.

В УФНС по Краснодарскому краю ТАСС пока не смогли предоставить комментарий.

После 27 тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Кубань» занимает девятое место, имея в активе 39 очков.