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3 апреля 2017, 13:01 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Налоговая направила в суд материалы о банкротстве ФК «Кубань»

КРАСНОДАР, 3 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Инспекция федеральной налоговой службы № 4 по Краснодару направила в Арбитражный суд Краснодарского края материалы о признании банкротом организации НАО «Футбольный клуб «Кубань», говорится в материалах на официальном сайте суда.

Дело рассматривается в суде первой инстанции. Увеличить
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Уточняется, что дело рассматривается в суде первой инстанции. Дата начала слушаний пока не определена.

Как уточнил ТАСС гендиректор футбольного клуба Геннадий Крапивка, руководству «Кубани» ничего неизвестно о намерении ФНС признать клуб банкротом. «Ничего по этому поводу неизвестно, у нас есть договоренности (финансовые), работаем (в обычном режиме — прим. ТАСС)», — сказал Крапивка.

В УФНС по Краснодарскому краю ТАСС пока не смогли предоставить комментарий.

После 27 тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Кубань» занимает девятое место, имея в активе 39 очков.

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