Перегудов: Ветераны футбола сыграют в тестовом матче на стадионе «Динамо»
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Динамовские ветераны должны принять участие в тестовом матче на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, который запланирован на 22 октября 2017 года. Об этом журналистам сообщил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.
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«В тестовом мачте стадиона “Динамо” должны сыграть динамовские ветераны. Ветераны не только московского “Динамо”, но и других динамовских команд из стран бывшего СССР. Тестовый матч состоится в день рождения Льва Яшина», — сказал Перегудов.
«Наш стадион будет одним из самых безопасных в мире», — подчеркнул он.
Стадион «Динамо», вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с «ВТБ Ареной» — дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.
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