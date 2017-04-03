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3 апреля 2017, 12:57 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Перегудов: Ветераны футбола сыграют в тестовом матче на стадионе «Динамо»

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Динамовские ветераны должны принять участие в тестовом матче на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, который запланирован на 22 октября 2017 года. Об этом журналистам сообщил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.

Встреча состоится в день рождения Льва Яшина 22 октября 2017 года. Увеличить
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«В тестовом мачте стадиона “Динамо” должны сыграть динамовские ветераны. Ветераны не только московского “Динамо”, но и других динамовских команд из стран бывшего СССР. Тестовый матч состоится в день рождения Льва Яшина», — сказал Перегудов.

«Наш стадион будет одним из самых безопасных в мире», — подчеркнул он.

Стадион «Динамо», вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с «ВТБ Ареной» — дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.

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