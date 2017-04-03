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3 апреля 2017, 12:17 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Костин: Работы на стадионе «Динамо» идут по плану, арена будет сдана в 2018 году

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Работы, связанные с реконструкцией футбольного стадиона «Динамо» в Москве, идут по плану, арена будет сдана в 2018 году, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин.

Стадион «Динамо» в Петровском парке был закрыт на реконструкцию в 2008 году. В понедельник строительные площадки вводимой в 2017 году станции метро «Петровский парк» и строящегося спортивного и концертно-развлекательного комплекса «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина» посетила делегация во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Смотрели метро, будет очень красивая станция. Спасибо правительству за такой подарок болельщикам. Стадион будет сдан весной 2018-го, академия чуть позже, есть некоторые логистические проблемы. Нам важно, чтобы проект имел и успешную коммерческую составляющую. Все идет по графику», — сказал Костин журналистам.

Ранее руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов заявил, что игра на новом стадионе 22 октября 2017 года в честь легендарного советского вратаря Льва Яшина будет тестовой, а полноценно арена будет открыта весной 2018 года.

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