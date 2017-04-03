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3 апреля 2017, 12:01 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Собянин: Важно, что стадион «Динамо» при реконструкции сохранил исторические детали

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Очень важно, что стадион московского футбольного клуба «Динамо» при реконструкции сохранил свои исторические детали, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Стадион «Динамо» в Петровском парке столицы был закрыт на реконструкцию в 2008 году. Позже практически вся арена за исключением западной трибуны была разрушена. Вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов в марте заявил, что игра на новом стадионе 22 октября 2017 года в честь легендарного советского вратаря Льва Яшина будет тестовой, а полноценно арена будет открыта весной 2018 года.

«Это уникальный спорткомплекс не только для Москвы, но и для всей страны. Основные работы на стадионе будут закончены в этом году, а запущен — в следующем. Следующий этап — строительство спортивной академии рядом со стадионом. Важно отреставрировать исторический барельеф. Очень важно, что стадион сохранил свои исторические детали», — сказал Собянин журналистам.

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