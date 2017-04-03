Собянин: Важно, что стадион «Динамо» при реконструкции сохранил исторические детали
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Очень важно, что стадион московского футбольного клуба «Динамо» при реконструкции сохранил свои исторические детали, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Стадион «Динамо» в Петровском парке столицы был закрыт на реконструкцию в 2008 году. Позже практически вся арена за исключением западной трибуны была разрушена.
«Это уникальный спорткомплекс не только для Москвы, но и для всей страны. Основные работы на стадионе будут закончены в этом году, а запущен — в следующем. Следующий этап — строительство спортивной академии рядом со стадионом. Важно отреставрировать исторический барельеф. Очень важно, что стадион сохранил свои исторические детали», — сказал Собянин журналистам.
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