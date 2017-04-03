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3 апреля 2017, 12:00 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Василий Титов: ФК «Динамо» летом не будет делать много приобретений

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский футбольный клуб «Динамо» в летнее трансферное окно не будет делать много приобретений, возможно, клуб усилят только один-два новых игрока. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров «Динамо» Василий Титов.

Член совета директоров клуба сказал что нужно сначала выйти в <nobr>премьер-лигу</nobr> а там будем думать о трансферной кампании. Увеличить
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«Динамо» занимает первое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17 и имеет хорошие шансы на возвращение в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).

«Для начала надо выйти в премьер-лигу, а там будем думать о трансферной кампании. Но большого количества приобретений не будет. Вопрос с Кириллом Панченко (“Динамо” заключило с нападающим долгосрочный контракт — прим. ТАСС) решили — это хорошо. Также добавим еще одного-двух футболистов», — сказал Титов, отвечая на вопрос, насколько активно будет «Динамо» на трансферном рынке летом.

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