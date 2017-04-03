Василий Титов: ФК «Динамо» летом не будет делать много приобретений
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский футбольный клуб «Динамо» в летнее трансферное окно не будет делать много приобретений, возможно, клуб усилят только
один-два новых игрока. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров «Динамо» Василий Титов.
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«Динамо» занимает первое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17 и имеет хорошие шансы на возвращение в Российскую футбольную
«Для начала надо выйти в
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