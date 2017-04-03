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3 апреля 2017, 11:43 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

«ВТБ-Арена» ведет переговоры с английским «Арсеналом» об участии в матче-открытии стадиона

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. «ВТБ-Арена парк» ведет переговоры с рядом английских футбольных клубов об участии в матче-открытии стадиона «Динамо». Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта, в рамках которого строится стадион, Андрей Перегудов.

По словам руководителя проекта Андрея Перегудова также ведутся переговоры с Барселоной но там много сложностей. Увеличить
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Динамовская арена, которая включает в себя футбольный стадион и хоккейный дворец, должна быть введена в эксплуатацию весной 2018 года.

«Мы ведем переговоры с «Барселоной», но там много сложностей. Поэтому, как я уже говорил, ведем переговоры с английскими клубами. Среди них есть «Арсенал», — сказал Перегудов.

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