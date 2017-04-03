Не до смеха. Обзор 29-го тура Первенства ФНЛ

Результативно и с интригой.

Во Владивостоке местный «Луч» принимал «Волгарь». Просто сказать, что обеим командам нужны очки, значит, ничего не сказать. Поэтому старательные приморцы, выполняя задание тренера, постарались с первых минут ошеломить гостей. Именно они показали, что стандарты в сегодняшнем матче будут основной угрозой в исполнении соперников. Ну, или, по крайней мере, одной из основных. Тут можно вспомнить и опасный удар головой после ввода мяча из аута, и два угловых удара подряд. Однако простым «Погнали!» волжан не испугаешь. Они быстренько мяч у хозяев отобрали, и начали грузить его к воротам Гаврилова, правда, всё невпопад, да неточно. Минут через пятнадцать соперники поняли, что простые «прямоугольные» ходы успеха не приносят, а сил забирают достаточно, поэтому команды взяли паузу, переместили игру в середину поля, где она благополучно и остановилась. Чтобы игру сделать интересной, её надо было ускорить, но индивидуального мастерства на это не хватало, а все «вертикальные» пасы упрямо шли «чужому». Наконец, в середине тайма у гостей прошла фланговая атака с участием Сутормина и Таказова, пришлось Гаврилову вылавливать мяч в ногах у Отставнова. Через несколько минут уже Дышеков пролез по тому же правому краю, и снова вратарю хозяев поля пришлось прилечь, что поймать мяч, пущенный в его сторону. В ответ владивостокцы взяли и со стандарта открыли счёт. Минич подал от бровки, а высоко выпрыгнувший Пискунов головой преобразовал эту передачу в гол. Далее хозяева стали сами себе создавать трудности. Для начала, получив вторую жёлтую карточку, поле покинул капитан приморцев Ребко. Однако нельзя было сказать, что оставшись в меньшинстве, хозяева поля обороняются «стиснув зубы», какое-то время они даже панику создавали у ворот гостей. И всё же на последней минуте тайма Коломыц «зевнул», выскочившего из-за его спины Кабутова, попытался исправить ситуацию, но зацепил ногу нападающего. И вот он — пенальти. Сутормин довольно легко его реализовал. Второй тайм, учитывая их численное превосходство, активнее начали волжане. Чуть не выскочил один на один Отставнов, но после часа игры матч из разряда «упорного», перешёл в категорию «спокойного». Для соперников пас назад стал, чуть ли не законом, потому что любое перемещение мяча вперёд приводило к его потере. Гости хоть и имели контроль над мячом, но не угрожали. Опасные фланговые проходы можно было сосчитать по пальцам одной руки. Игроков, как магнитом тянуло в середину. И всё же очередная концовка очередного тайма снова стала результативной. На 86-й минуте пенальти был поставлен уже в ворота астраханцев. Калинин неласково обошёлся с Насадюком, и Михалёв заставил Бучнева второй раз вынимать мяч из своих ворот. Но удержать победный счёт дальневосточникам не удалось. На второй компенсированной минуте подачу с угла поля всё того же Калинина Камилов трансформировал в гол. 4гола было забито в этой игре, и все — со стандартов.

Лиха беда начало?

Два разных тайма сыграли в Красноярске «Енисей» и хабаровский СКА. Если в первом разумно и солидно смотрелись гости, постоянно держа «львов» подальше от своих ворот, мешая им свободно дышать на «родной земле». Армейцы ног в стыках не убирали, жёсткую борьбу выдерживали, а к концу тайма разочек взорвали оборону сибиряков. Никифоров закинул мяч в штрафную, а Лескано «передал привет» бывшим коллегам. А вот во второй половине дальневосточники напор красноярцев не выдержали. Во-первых, не выдержали предложенный темп. Во-вторых, не сумели сдержать количественно возросшую группу атаки. В-третьих, в их рядах не нашлось игрока, который бы смог зацепиться за мяч, организовать своих партнёров, заставить хозяев поля побегать вхолостую. Болельщики Хабаровска в этом проигрыше вовсю, в очередной раз, винят Гордеева. С одной стороны это, конечно, правильно: «проигрывает команда — проигрывает тренер». А теперь посмотрите на список запасных игроков у гостей. Кого не было на поле, кто бы мог остановить штурм хозяев поля. Скажите, Корян поздно появился. Вспомните, предыдущие матчи Руслана, даже при Григоряне. Так вот, именно уже при Гордееве хабаровский нападающий сыграл единственный полный матч. Это был матч в Ярославле. Скажите, пожалуйста, чем в том матче запомнился армеец? Самое ценное у Коряна то, что у него поставленный удар, что и позволяло ему решать моменты в пользу своей команды, особенно при стандартах. Но для того, чтобы зарабатывать опасные штрафные, нужно висеть на воротах соперника, чего во втором тайма красноярского матча у хабаровчан и не было. Вот и получается, что и темп сбить, и атаку усилить Гордееву просто было некем. У гостей был бы шанс, сыграй «Енисей» так же, как в предыдущих весенних играх, но на беду СКА сибиряки провели свой лучший матч в весенней части чемпионата вообще, и второй тайм в частности. Голы красноярцы забивали, на удивление, похожие. Проход по флангу Алиева, подача к воротам и там по очереди отличались Самодин, Камешс и Семакин. Правда, Семакин добивал мяч в ворота после удара Козлова. И тут впору петь дифирамбы Тихонову, который сумел, несмотря на огромный прессинг со всех сторон, настроить своих игроков на такой отчаянный матч, когда долгое время было всё «пан или пропал», но получилось «пан», и победителей не судят. Ну, а мы хвалебные оды «львам» петь пока не будем, но продолжения будем теперь ждать с нетерпением.

Хитрость не порок.

В сибирский город Тюмень, чтобы встретиться с одноимённым клубом впервые пожаловала подмосковная команда «Химки». Особого ажиотажа это событие не вызвало, но собравшиеся на стадионе болельщики были вполне уверены в победе своей команды, особенно те, кто знал о неудачном выступлении дебютанта ФНЛ на чужих полях. Однако хозяевам поля достаточно долго не удавалось раскачать оборону гостей. По всей видимости, сказывалось непростое путешествие на Дальний Восток и обратно. Гости так же не спешили повернуть ситуацию на свою сторону. Только к концу первого тайма соперникам удалось раздышаться, и создать несколько моментов перед воротами друг друга. Второй тайм команды провели значительно веселее. Веселее стало и на трибунах. Однако, несмотря на все ожидания, первыми отличились химчане. Хорошая атака, проведённая ими, позволила Чатовичу вывести на удар Казаева, который по пустым воротам не промахнулся. Правда, предшествовала голу курьёзная ситуация со стороны сибиряков. Защитник тюменцев Ахметов, получив травму, покинул поле. Игроки хозяев поля в эпизоде полностью не разобрались, и сами вернули мяч сопернику, посчитав, что было положение «fair play». За это джентльменское поведение они, оставшись в меньшинстве, и получили гол. И прав тренер тюменцев Ивченко, когда говорил после матча: «Хитрее надо быть, хитрее!». А далее хозяева поля судорожно пытались спасти игру. Не скажу, что у них было много моментов для этого, но они были, а реализовать их не получалось даже у Мамтова. И всё же «везёт тому, кто везёт». На 87-й минуте Теленков с линии штрафной «бабахнул» по воротам. Исупов мяч отбил, но на подборе первым вновь оказался Никита, сумевший откатить мяч в сторону на Клёнкина, а уж Даниил от души вогнал «пятнистого» в сетку. По окончании встречи можно констатировать, что равная игра равных соперников завершилась с равным счётом.

Пропуск в высший свет.

Динамовцы, выходя на поле в Химках в матче с «Тамбовом», уже знали, что хабаровчане уступили в Красноярске. Таким образом, в случае победы отрыв от третьего места у москвичей будет составлять 19 очков, что даёт возможность с уверенностью говорить, что судьба одной из путёвок в РФПЛ будет решена окончательно и бесповоротно. Гости из Тамбова попытались удивить «Динамо», предложив тем посоревноваться в открытом футболе. С чем хозяева поля с удовольствием согласились. До середины первого тайма тамбовчане ещё держались, но подачу с угла поля Катрича в гол ногой преобразовал Белоруков. И пошло, и поехало. Горбатюк врезал по ноге Луценко, и заработал пенальти в свои ворота. Сам пострадавший взялся бить, но получилось у него очень неудачно. Смирнов и направление угадал, и мяч намертво поймал. И всё же в конце тайма Луценко исправился. Пас с правого крыла атаки от Темникова, скидка в центре штрафной от Катрича, и нападающий в касание переводит мяч в сетку. А когда на 48-й минуте уже сам Катрич использовал выверенную передачу Панченко, то вспомнилась кубковая игра нижегородской «Волги» со «Спартаком». Тогда Талалаев, бывший в то время наставником волжан, также попытался удивить москвичей открытым футболом. Итог известен — 0:7. И ведь никого не удивил бы такой результат и в этом матче. Моментов динамовцы насоздавали на три игры вперёд, но мяч упорно не лез в ворота. Могли забивать и тот же Луценко, и появившийся на поле Маркелов, да и Панченко не стоял от игры в стороне. Но в одних случаях неточно играли сами футболисты, а в других просто великолепно действовал тамбовский вратарь. В конце встречи москвичи ослабили внимание, и гости имели две великолепные возможности уйти от сухого счёта, но в обоих случаях просто великолепно на ленточке сыграл Шунин, тоже не желавший пропускать. Ответ от Луценко был бы хорош, но его «злой гений» голкипер гостей Смирнов не позволил ему забить. Игра получилась весёлой, но не совсем понравилась Калитвинцеву, особенно потеря концентрации игроками в конце встречи. Лидеры нашего первенства в очередной раз показали, что равных им в нынешнем первенстве ФНЛ нет.

Курочка по зёрнышку.

В Саратове «Сокол» и «Мордовия» завершили свой матч вничью 0:0. Счёт, по мнению и игроков и тренеров команд, закономерный. Не так уж и много соперники создали голевых моментов перед воротами друг друга, чтобы говорить об упущенной возможности победить. Говорить, скорее, можно о досаде, которую оба коллектива получили от результата этого матча. Так как оба соперника находятся в зоне вылета, то потерянные очки раздражают игроков обеих команд. В этой игре больше футболистов «Сокола», так как они играли дома, а дома, как известно, и стены помогают. Но саратовцам не хватило настойчивости и мастерства, чтобы забить. Радует то, что самоотдачи было в избытке, и никого нельзя упрекнуть в нежелании вести борьбу, в наплевательском отношении к результату. Саранчане уезжали домой более удовлетворённые заработанным баллом. Во-первых, они не проиграв, не пропустили вперёд «Сокол». Во-вторых, сыграв вничью, команда сумела не выпасть из гонки «на выживание». Впрочем, как и «Сокол». Отметим такой, незаметный для взгляда факт, команда хозяев поля совершила, по мнению арбитра, в полтора раза больше нарушений, чем гости, хотя по игре это и не было заметно. Осложняет жизнь саратовскому клубу ещё и то, что нужные для волжан игроки Платика и Хрущёв получили в этом поединке жёлтые карточки, которые не позволят им сыграть в матче следующем. Эти два обстоятельства наводят на определённые мысли.

0 — 6.

Приведённые выше цифры это не номер телефона экстренных служб, и не соотношение забитых и пропущенных мячей. Это соотношение побед в матчах «Балтика» — «Тосно». Ни одного очка не сумели набрать калининградцы в очных встречах с «лесниками», проиграв все шесть поединков. Уступили они и в этом туре. Правда, начиналось всё для балтийцев более, чем прилично. Уже к 11 минуте они создали у ворот тосненского клуба три возможности, чтобы открыть счёт. На острие атак был африканские легионер «Балтики». Но игрока хозяев поля подвела реализация. В свою очередь гости события не торопили, и потихоньку прибирали инициативу к своим рукам. В первом тайме никому не удалось забить, а во второй половине тосненцы с уверенностью доказали, что они по праву являются одними из лидеров нашего чемпионата. Сначала Кутьин реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Цимбала, а затем ошибку на выходе Фролова преобразовал в гол Заболотный. После этого вопрос о победителе встречи был окончательно решён. Помогло областной команде сегодня и то, что они быстрее приспособились к полю. Мастерство футболистов «Тосно» таково, что позволят вести разнообразную игру. В этот раз из-за состояния газона её пришлось упростить, но это не выбило гостей из колеи. Калининградцы же смотрелись только первые пятнадцать минут, пока трава была зелёная и ровная. Далее Гафару было уже очень сложно выигрывать дальние забросы у гренадёрской обороны «Тосно». В тоже время габариты нападающих гостей позволяли уверенно вести верховую борьбу с защитниками «Балтики». Всё вместе сложилось в очередную победу «лесников», позволившую увеличить отрыв от 3-его места до 11 очков.

«Отмазались».

В Ярославле «Шинник» в игре против обескровленной «Сибири» сумел «отмазаться» за бездарные 0:3 в «Химках». Уже на первой минуте Ятченко воспользовался несогласованными действиями сибирских защитников, и ударом с линии штрафной вогнал мяч в сетку ворот Цыгана. На 5 минуте уже Низамутдинов использовал кинжальную передачу Нетфуллина. После такого начала новосибирцам оставалось только посочувствовать. Команда испытывает серьёзнейшие кадровые проблемы. В центре обороны в каждом матче новое сочетание. И если в середине поля гости играли, то существующие дыры в обороне не позволяли надеяться гостям на благоприятный результат. Лучшим примером проблем в защите сибиряков может служить третий мяч, забитый Гоцуком. Защитник ярославцев очень долго ворочался в штрафной площадке «Сибири», пытаясь выбрать момент для удара, и никто из защитников гостей не смог ему помешать. Да что там помешать, выбрать позицию для блокировки возможного удара и то не смогли. Вот такие симпатичные 3:0 и вывели теперь волжан, впервые в чемпионате, на 4 место в турнирной таблице, а это, как понимаете, зона стыков. Ура Побегалову, и его команде.

Просто сильнее.

Посмотрев матч между питерским «Зенитом-2» и «Спартаком-2», понимаешь, что иного результата и быть не могло. Москвичи просто сильнее. И начали это они доказывать с первых минут матча. Остудить пыл их атак не смогли даже сильный ветер и снегопад. Уже на 3-й минуте лидер «Спартака-2» Мелкадзе элегантно распечатал ворота хозяев поля. Следующего гола пришлось ждать чуть ли не до конца первого тайма, когда ворота Бабурина поражал Федчук. Но всё это время гости не давали повода усомниться в своём превосходстве. Питерцы не то, что угрожать, они даже приблизиться к воротам спартаковцев не могли. Во втором тайме игра немного подровнялась. Но москвичи продолжали оставаться проворнее и острее, мобильнее и техничнее. И только в самой концовке встречи Зуеву после розыгрыша штрафного удалось сократить разрыв в счёте, поэтому финальная часть матча получилась несколько напряжённее, чем хотелось гостям. Но всё-таки это хоть и малое, но дерби, и в таком окончании игры москвичи виноваты сами. Один только Нимели, появившийся на поле во втором тайме мог забивать дважды. Хотелось бы также отметить дебют в основном составе спартаковцев одного из лучших вратарей России Селихова. Правда, работы у него почти не было, а пропущенный мяч он не имел возможности отразить. Удар наносился головой с близкого расстояния. Теперь «Спартак-2» снова на 5 месте в турнирной таблице и подсиживает «Шинник», а «Зенит-2» остаётся участником гонки на выживание. И что интересно, у обоих клубов такое положение дел становится системой.

Мы его потеряли.

Да, видимо приходится, констатировать сей непреложный факт — «Нефтехимик» по итогам первенства будет вынужден покинуть ФНЛ. Отыграть отставание в 11 очков за 9 матчей — задача из разряда невыполнимых. Должно случиться что-то из ряда вон выходящее, чтобы клуб из Татарстана все свои матчи выиграл, а конкуренты проиграли. В то время, как сами нижнекамцы в этом туре одному из конкурентов и уступили. Игру они снова, на фарт, проводили в Казани. Вроде бы встречались два аутсайдера, но игра не выдалась серой и скучной. Команды, как могли, играли в футбол, создали достаточное количество острых моментов. Достаточно сказать, что обе команды по разу зарядили в каркас ворот. С игры забить не удалось, но нальчане сумели заработать и реализовать 11-метровый штрафной удар. Именно после этой победы южные спартаковцы сумели оторваться от занимающего последнее место «Нефтехимика» на 11 очков. «Боливар не выдержал двоих», по определению, кто-то по итогам этого матча должен был пострадать, ведь даже ничья не устраивала оба коллектива.

Все играли на победу.

В Воронеже состоялась одна из центральных игр тура. «Факел» принимал ставшую к концу первенства состоятельной «Кубань». И если воронежцы перед игрой были действительно в зоне стыковых игр, то южане неожиданно стали как бы теневым претендентом на это место. Поэтому сшибка обещала быть основательной. Так в итоге и получилось Гости, не думая отсиживаться в обороне, с ходу начали тревожить вратаря и оборону хозяев поля. Те, со всей присущей уверенностью, им отвечали. Однако в первом тайме зрители голов не увидели, хотя свой план — загнать кубанцев в позиционную атаку — воронежцы и выполнили. Дивиденды с этого команда начала получать уже во втором тайме. Не привыкшие к долгой возне с мячом, гости начали терять его в центре поля. И уже в самом начале второй половины встречи такая потеря привела к голу в ворота «Кубани». Трошечкин, находясь в окружении трёх оборонцев краснодарского клуба, сумел протолкнуть мяч в ворота. Далее защитник «огнеопасных» Тихий подкараулил ошибку Малярова, который вынес мяч из собственной штрафной прямо воронежцу на ногу. 2:0 — задел серьёзный. Но тут за дело взялся ветеран «Кубани» Спартак Гогниев. Неукротимый дух нападающего не позволял ему мириться с существующим положением дел, и он сумел расшевелить своих партнёров, не дал им пасть духом. В один из моментов, удачно сыграв на добивании, Спартак сократил отставание в счёте. Гости бросились вперёд спасать игру. И уже в компенсированное время это им удалось. Забил тот же Гогниев, забил с пенальти. Многие называют этот 11-метровый необоснованным, но мне удалось рассмотреть следующее. Коновалов, с правого края своей атаки, выполнил подачу в штрафную площадку «Факела». За этот верховой мяч готовились бороться трое: Шахов, Байрыев и Бурнаш. По позиции Байрыев оказался в «сэндвиче» из воронежских защитников. Перед Байрыевым находился Шахов, с которым Азат и попытался, выпрыгнув, вести верховую борьбу. За спиной у краснодарского защитника находился Бурнаш Вот он то, и вёл борьбу за позицию, помогая себе руками. Вследствие этого игрок «Кубани» так и не смог высоко выпрыгнуть, а после толчка руками в спину был сбит с ног. А так как нарушение происходило в штрафной площадке — это пенальти, с которого гости и добыли ничью. К сожалению, для поклонников «Факела» эта ничья оказалась не в пользу их клуба. Воронежцы съехали с 4-го места на шестое. Но положа руку на сердце, скажем прямо — к этому шло. В весенних играх «огнеопасные» не выглядели опасными и жаропрочными. В предыдущих турах соперники позволяли команде сохранять свои позиции, но теперь одумались и они.