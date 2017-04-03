Смирнов: «Барселону» не устроили сроки матча-открытия стадиона «Динамо»
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт, Алесандр Рогулев. Руководство испанской «Барселоны» не устроили сроки, которые были предложены московским «Динамо» для проведения торжественного матча-открытия реконструируемого стадиона столичной команды, заявил пресс-атташе проекта «ВТБ Арена Парк» Михаил Смирнов.
Ранее руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов заявил, что игра на новом стадионе 22 октября 2017 года в честь легендарного советского вратаря Льва Яшина будет тестовой, а полноценно арена будет открыта весной 2018 года.
«Мы разговаривали с “Барселоной” по поводу торжественного
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