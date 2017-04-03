Смирнов: «Барселону» не устроили сроки матча-открытия стадиона «Динамо»

Ранее руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов заявил, что игра на новом стадионе 22 октября 2017 года в честь легендарного советского вратаря Льва Яшина будет тестовой, а полноценно арена будет открыта весной 2018 года.

«Мы разговаривали с “Барселоной” по поводу торжественного матча-открытия уже после чемпионата мира и до начала чемпионата России. Однако их эти сроки не устроили, даже если бы игра прошла не с основным составом. Были контакты с “Арсеналом”, и сейчас они продолжаются. Это был бы красивый возврат в историю, если помните турне “Динамо” по Великобритании в 1945 году», — сказал Смирнов журналистам.