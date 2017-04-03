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3 апреля 2017, 11:00 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение тренера «Факела» в отношении арбитра

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) на заседании рассмотрит оскорбительное поведение главного тренера воронежского «Факела» Павла Гусева в отношении арбитра Тимура Арсланбекова после матча первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с краснодарской «Кубанью». Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Матч 29-го тура первенства ФНЛ между «Факелом» и «Кубанью» состоялся в субботу и завершился вничью со счетом 2:2. До третьей компенсированной минуты воронежский клуб выигрывал, но после столкновения в штрафной арбитр назначил пенальти в ворота «Факела». Этим эпизодом был недоволен Гусев, который после матча не смог сдержать эмоции и на повышенных тонах высказал претензии судье.

«По матчу “Факел” — “Кубань” будет рассмотрено оскорбительное поведение тренера “Факела” Павла Гусева в отношении судьи Тимура Арсланбекова», — сказал Григорьянц.

Также глава комитета рассказал, что будет рассмотрен инцидент в матче «Зенит-2» — «Спартак-2», в котором были показаны две прямые красные карточки. «Зенит-2» — «Спартак-2»: рассмотрим две красные карточки футболистов Алексея Исаева из «Зенита-2» и Шамсиддина Шанбиева из «Спартака-2», — отметил собеседник ТАСС.

Заседание КДК РФС состоится в четверг.

После 29 туров первенства ФНЛ «Факел» располагается на шестом месте в турнирной таблице с 43 очками. Воронежский клуб борется за попадание в зону стыковых матчей для борьбы за выход в премьер-лигу.

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