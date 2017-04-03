Футболисты «Факела» намерены объявить забастовку из-за долгов по зарплате

В руководстве воронежского клуба от комментариев по этой ситуации отказываются, сообщает «Спорт-экспресс». Однако известно, что футболисты уже 2,5 месяца не получают заработную плату по контрактам, а премиальные деньги игроки не видели с начала нынешнего сезона.

Как сообщил источник в клубе, некоторые футболисты не получили еще бонусы со времени выступления «Факела» во второй лиге, сообщает сайт ВЕСТИ.RU.