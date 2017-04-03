Футболисты «Факела» намерены объявить забастовку из-за долгов по зарплате
Непростая финансовая ситуация сложилась в клубе воронежском футбольном клубе «Факел».
Из-за долгов по зарплате и премиальным, которые не выплачиваются более 2,5 месяцев, игроки команды готовы начать забастовку и во вторник, 4 апреля, намерены игнорировать тренировку.
В руководстве воронежского клуба от комментариев по этой ситуации отказываются, сообщает «Спорт-экспресс». Однако известно, что футболисты уже 2,5 месяца не получают заработную плату по контрактам, а премиальные деньги игроки не видели с начала нынешнего сезона.
Как сообщил источник в клубе, некоторые футболисты не получили еще бонусы со времени выступления «Факела» во второй лиге, сообщает сайт ВЕСТИ.RU.
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