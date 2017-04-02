Тренер «Факела» попытался выяснить отношения с арбитром после матча с «Кубанью»

Такая реакция специалиста обусловлена тем, что, по его мнению, судью на последних минутах назначали пенальти в ворота его команды. «Кубань» удар с 11-метровой отметки реализовала и вырвала ничью в этом матче.



«После игры в раздевалке мне было жалко своих ребят, они были просто убиты. Я посмотрел момент назначения пенальти в наши ворота — там ничего не было. Была подача с фланга, выпрыгнул защитник гостей Байрыев, мяч перелетел через него и ушёл за лицевую линию. У защитника “Кубани” не было контакта ни с кем из наших ребят. И когда рефери свистнул, я, честно говоря, подумал, что он даст ему жёлтую карточку за симуляцию. Могу предположить, что по итогам этой ситуации наш судейский корпус будет, как всегда, отстаивать честь мундира. Не опускаются ли у вас руки после подобных ситуаций? У меня никогда ничего не опускается. Я профессионал и требую от ребят такого же отношения к своей работе, независимо от чего-то», — сказал Гусев на послематчевой пресс-конференции.