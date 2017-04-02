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2 апреля 2017, 15:10 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Факел» может бойкотировать матч с «Нефтехимиком» в ФНЛ из-за долгов

Футболисты воронежского «Факела» приостанавливают трудовую деятельность из-за задолженностей по зарплате и премиальным, а в случае непогашения долга могут бойкотировать матч 30-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с нижнекамским «Нефтехимиком», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

«Факел» после 29 матчей занимает шестое место в таблице ФНЛ с 43 очками. Матч с «Нефтехимиком» должен пройти 8 апреля в Воронеже.

«Футболисты «Факела» имеют задолженности за 2,5 месяца, а также по премиальным, поэтому игроки приостанавливают трудовую деятельность. В случае непогашения задолженности футболисты «Факела» могут бойкотировать матч с «Нефтехимиком», — сообщил собеседник агентства.

Факел
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