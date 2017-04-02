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2 апреля 2017, 11:57 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Александр Побегалов: «Шиннику» нужно было «отмазаться» за бездарные 0:3 в Химках

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов после матча 29-го тура ФНЛ с «Сибирью» (3:0) отметил, что ярославская команда сумела реабилитироваться за поражение в предыдущем туре от «Химок» (0:3).

«На установке мы говорили о том, что нам нужно «отмазаться» за бездарные 0:3 в Химках. Можно сказать, что ребята это и сделали. «Сибирь» играла в симпатичный футбол, а «Шинник» имел моменты и забивал.

Мы учитывали, что соперник потерял двух основных центральных защитников, готовились конкретно к этому матчу, и многое сегодня получилось. 6−7 голевых моментов, кроме забитых мячей, ещё было. Не получилось только более уверенно контролировать мяч при счёте в нашу пользу, — сказал Побегалов.

Шинник
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