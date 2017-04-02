Антон Заболотный: Я на правильном пути

— Несмотря на то что «Балтика» находится внизу турнирной таблицы, игра получилась тяжёлой для нас. Особенно первый тайм, в котором было много борьбы, жёстких стыков. Мы же настраивались и планировали играть более комбинационно, но до перерыва это сделать не удалось. Зато во втором тайме перехватили инициативу и забили два мяча. Забитый мяч был важен и для команды, и для меня лично. Он показывает, что я на правильном пути. Буду работать и постараюсь принести команде максимум пользы до конца чемпионата.

В 23 матчах нынешнего чемпионата ФНЛ Заболотный забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач. За девять туров до окончания турнира «Тосно» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.