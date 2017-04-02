Футболисты «Енисея» одержали первую победу в 2017 году

В первоапрельском матче Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ красноярский «Енисей» выиграл на своём поле у «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1, тем самым прервав серию неудач этого года.

На гол нападающего гостей Хуана Эдуардо Лескано на 39-й минуте команда Андрея Тихонова ответила точными ударами Сергея Самодина (53), Владимира Камеша (74) и Максима Семакина (90).

— Первый тайм был равный, мы выглядели неплохо, имели подходы к воротам, а команда из Хабаровска использовала нашу секундную расслабленность. Давление на команду высокое было перед матчем со всех сторон, — рассказал главный тренер ФК «Енисей» Андрей Тихонов после встречи. — На второй тайм удалось ребятам настроиться, переломить матч и показать свою лучшую игру. Огромное спасибо болельщикам, которые гнали нас вперед и поддерживали!

Сейчас «Енисей» занимает 7-е место в турнирной таблице. На первых трёх местах «Динамо-Москва», «Тосно» (Ленинградская область), «СКА-Хабаровск».