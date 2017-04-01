Е. Калешин: «Кубань» дала «Факелу» два мяча форы, но не сломалась
Тренер «Кубани» Евгений Калешин поделился впечатлениями от выездного матча 29-го тура ФНЛ с «Факелом"(2:2).
«Мы дали сопернику фору в два мяча, которая не вытекала из логики игры. Нужно отдать должное нашим футболистам, которые оказались несломлены, и продолжили искать возможности у ворот соперника, и нашли их. Ни одна из команд сегодня не переиграла другую, и сегодняшний результат закономерен.
Нужно было просто сохранять концентрацию и не позволять сопернику создавать моменты у своих ворот. Сегодня поле, к сожалению, оказало влияние на игру. Не получалось отдать точный последний пас, и приходилось делать
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