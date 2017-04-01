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1 апреля 2017, 23:38 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Е. Калешин: «Кубань» дала «Факелу» два мяча форы, но не сломалась

Тренер «Кубани» Евгений Калешин поделился впечатлениями от выездного матча 29-го тура ФНЛ с «Факелом"(2:2).

«Мы дали сопернику фору в два мяча, которая не вытекала из логики игры. Нужно отдать должное нашим футболистам, которые оказались несломлены, и продолжили искать возможности у ворот соперника, и нашли их. Ни одна из команд сегодня не переиграла другую, и сегодняшний результат закономерен.

Нужно было просто сохранять концентрацию и не позволять сопернику создавать моменты у своих ворот. Сегодня поле, к сожалению, оказало влияние на игру. Не получалось отдать точный последний пас, и приходилось делать два-три касания. Поэтому мы настроили игроков на то, чтоб найти этот последний пас и он был качественным. Но стартовый отрезок второго тайма нам не удался, и мы пропустили голы", — цитирует Калешина сайт «Кубани».

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