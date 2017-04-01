«Динамо» громит «Тамбов» Талалаева

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НЕ ТОТ ТЕРЕХОВ.

— Да что же ты делаешь? — доносилось со скамейки тамбовской команды. — Откройтесь, поживее. Не теряй мяч.

Не знаю, возможно, я давно не был на футболе, но увиденное в Химках меня просто порадовало. Солнечная пусть и прохладная погода, никакой агрессии на трибунах, мало зрителей, то есть безопасно. Крики Андрея Талалаева, который комментировал каждое действие своих игроков в первом тайме (не будем забывать — он очень приличный телевизионный эксперт), да так, что любой поймет, что именно от них хотел тренер, и чего именно им не хватало.

— Я про футбол за первые 45 минут больше узнал, чем за весь последний год, — поблагодарил я тренера гостей, который после 0:3 не выглядел подавленным.

— Первый тайм неплохой получился, — согласился он. — Потом что-то не так пошло.

— Но я понимал, что надо делать на поле, а футболисты ничего не слышали? — удивляюсь.

— Так мы же против лидера играли, — развел руками Талалаев. — Это тоже надо учитывать.

Динамовский пресс-атташе Константин Алексеев до игры сразу все объяснил.

— Сегодня все выходят в майках с надписью: «Терехов, выздоравливай, — рассказал он. — Поддерживаем нашего одноклубника.

Я после игры подошел к Сергею Терехову и попросил сказать слова благодарности. Тот отшатнулся.

— Спрашивайте у ребят, — он покосился на мою видеокамеру. Такое ощущение, что у него вся жизнь проходит под прицелом журналистов. Не исключено — ведь он провел за команду 17 матчей.

— Да что ребята-то, — засомневался я. — В честь вас майки надели.

— Так то другой Терехов, — ответил футболист.

То есть поддерживали не его. А он здоров.

Точно. Антон Терехов из «Динамо» получил повреждение в матче за юниорскую сборную. Я стеснялся спросить диагноз, но потом решился.

— Да ничего там серьезного, — успокоили меня в пресс-службе. — Просто показали, что мы одна команда.

Да, пора им в премьер-лигу. Там такого нет, кажется.

САПЕТА И РЫКОВ НА ТРИБУНЕ

В перерыве меня просили не уходить в подтрибунное помещение, так как готовился сюрприз. Но я уже сильно замерз и надо было торопиться, ведь с этого сезона в буфет пресс-центра завозят ограниченное число продуктов на продажу. Например, всего четыре сосиски в тесте. Так как и прессы мало.

Я успел, а потом вернулся на поле и мне показали на трибуну. В фанатском секторе находились динамовцы Владимир Рыков и Александр Сапета. Было видно, что при них на поле вообще никто не смотрит.

— Не боялись, что могут и наброситься? Все-таки мало ли что, а вы расстроили кого-нибудь, не забив? — интересуюсь у Сапеты.

— Да вы что, у меня с болельщиками отличные отношения, — расцвел он. — Кричали разные речевки, поддерживали команду.

— Что скандировали? — поставил я его в тупик.

— Да просто про «Динамо». Потом фотографировались. Нормальные впечатления. Мне понравилось.

Тут надо бы про игру рассказать, но меня смутил Антон Шунин, который через семь минут после начала игры вдруг крикнул:

— Просыпайтесь!

Я даже вздрогнул от неожиданности, но больше не позволял себе задремать.

Зрителей было совсем мало. То есть настолько, что во время разминки люди с центрального сектора негромко переговаривались с футболистами и не надо было связки напрягать.

Удивляло лишь количество стюардов, полиции и охранников. Например, только человека четыре стояли у закрытого сектора, на дверях которого просто висел звонок.

Я смотрел на разминку, удивлялся, как не надоест Юрию Ковтуну повторять движения, ведь ему горячие мышцы точно не понадобятся. Смотрел, как Андрей Талалаев внимательно листает программку.

— Тут из «Спорт-Экспресса», — услышал я. — Они тоже хотят сказать пару слов.

Константин Алексеев подвел ко мне администратора команды Геннадия Самодурова и я сумел собраться и пожелал выйти в премьер-лигу. У меня было беспроигрышное поздравление. Все равно же сбудется.

Самодурова побежали поздравлять и футболисты — сразу после первого гола. Такое ощущение, что они все хотели продемонстрировать, какой хороший у них коллектив и как там по-семейному уютно. Например, Люк Уилкшир, не попавший в заявку, все равно приехал на стадион и подбадривал каждого футболиста своей команды.

Очень не хотелось, чтобы игра вообще завершалась, но солнце потихоньку уходило, а на теневой стороне стало совсем зябко. К концу матча «Динамо» вело — 3:0, а футболисты могли забить и в два раза больше. Но вратарь Олег Смирнов сделал пару отличных спасений. Хотя ему-то было непросто.

— Ты куда отдаешь, — прибегали к нему партнеры. — Тут люди открыты, а ты туда отдаешь.

«Пихать» своему вратарю — это надо быть очень уверенным в себе человеком. Тем более, за то, как он начинал атаки. Но что мы знаем о «Тамбове», кроме того, что они проводят домашние игры в Химках в самое неудобное время, как и для тамбовцев, так и для подмосковных жителей? Возможно, там голкипер должен навесить в штрафную, а отраженный пенальти не ценится.

ПОГРЕБНЯК ИДЕТ МИМО

После матча никто не обратил внимание на Павла Погребняка, грустно идущего к автобусу. Последний раз я видел его на хоккее, когда ЦСКА сражался с «Локомотивом».

— Сейчас финал Кубка Гагарина начинается, как думаете, кто кого? — спросил я у форварда «Динамо».

Погребняк посмотрел на меня и прошел мимо с таким видом, словно на дворе 2009 год, а он считается одним из самых опасных форвардов страны и имеет предложения из Германии. А может быть, просто по-русски разучился общаться. Может быть, мне стоило на языке листьев пошуршать?

А Антон Шунин о хоккее поговорить был готов. Не о футболе же спрашивать. Там все ясно.

— С одной стороны — СКА, — говорю. — А с другой — «Металлург» из Магнитогорска. Кто кого?

— Да я за «Динамо» болею, — лучезарно улыбнулся он.