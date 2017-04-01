Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29281138/
1 апреля 2017, 21:03 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Дубль Гогниева спас «Кубань» от поражения в матче с «Факелом»

«Факел» упустил победу над «Кубанью» в матче 29-го тура ФНЛ.

Встреча проходила в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счетом 2:2.

На 47-й минуте Александр Трошечкин открыл счет. Семь минут спустя Дмитрий Тихий удвоил преимущество «Факела». В середине второго тайма Спартак Гогниев отыграл один мяч. В концовке Гогниев оформил дубль, реализовав пенальти.

«Факел» (43 очка) занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ. «Кубань» (39) — на 9-й строчке.

Факел
Новости Матчи Состав Статистика
Кубань
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

«Факел» целенаправленно готовится к матчу с «Кубанью»

29 марта футболисты «Факела» приступили к целенаправленной подготовке к грядущему матчу очередного, 29 тура ФОНБЕТ-Первенства России, в котором подопечные Павла Гусева 1 апреля на своём поле встретятся с краснодарской «Кубанью».
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!