Дубль Гогниева спас «Кубань» от поражения в матче с «Факелом»

Встреча проходила в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счетом 2:2.



На 47-й минуте Александр Трошечкин открыл счет. Семь минут спустя Дмитрий Тихий удвоил преимущество «Факела». В середине второго тайма Спартак Гогниев отыграл один мяч. В концовке Гогниев оформил дубль, реализовав пенальти.



«Факел» (43 очка) занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ. «Кубань» (39) — на 9-й строчке.