Дубль Гогниева спас «Кубань» от поражения в матче с «Факелом»
«Факел» упустил победу над «Кубанью» в матче 29-го тура ФНЛ.
Встреча проходила в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счетом 2:2.
На 47-й минуте Александр Трошечкин открыл счет. Семь минут спустя Дмитрий Тихий удвоил преимущество «Факела». В середине второго тайма Спартак Гогниев отыграл один мяч. В концовке Гогниев оформил дубль, реализовав пенальти.
«Факел» (43 очка) занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ. «Кубань» (39) — на 9-й строчке.
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