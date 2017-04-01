Победный дебют Селихова

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СПАРТАКОВЦЫ — НАПРАВО, ЗЕНИТОВЦЫ — НАЛЕВО

Ажиотаж вокруг любой встречи «Зенита» со «Спартаком» чувствуется еще в метро. Наклейки со смешными подколками в адрес соперника, группы крепких ребят без шарфов и опознавательных знаков, выискивающие оппонентов на перроне, и обычные болельщики, увешанные атрибутикой в переходе с «Сенной» на «Садовую». Матч вторых составов в ФНЛ без всего этого тоже не обошелся. Просто в минималистичном формате — четыре стикера на эскалаторе «Спортивной», пара встреченных нами болельщиков «Зенита» и небольшая группа фанатов «Спартака» на мосту через Ждановку.

Еще одна забавная калька с матчей основных составов — два отдельных входа для болельщиков. Зенитовский чуть левее, спартаковский — чуть правее. Правда по-настоящему разводить потоки никто не стал — каждый заходил на стадион через ту калитку, которая ему больше нравилась.

ЧЕРНЫЙ ОТРЯД

Еще за полчаса до начала игры трибуны Малой арены «Петровского» выглядели пустынно. Фанаты «Спартака» застряли на мосту, ультрас «Зенита» подтягивались очень неспешно, а обычные болельщики десять раз подумали, стоит ли идти на стадион при штормовых порывах, хлещущих по лицу снегом. Она такая, весна в Петербурге….

Унылую картину слегка оживила колонна моряков. Издалека люди в черной одежде, бодрым шагом движущиеся вдоль основной арены «Петровского» выглядели угрожающе — чем не хулиганский моб? Но моряки в ногу прошли по беговой дорожке и организованно расселись на трибуне. Правда продержались они только один тайм — после перерыва их как ветром сдуло.

ДЕБЮТ СЕЛИХОВА

Главная сенсация случилась еще до начала матча. Место в воротах красно-белых занял Александр Селихов. Голкипер, обучавшийся в академиях «Спартака» и «Зенита», дебютировал за дубль московского клуба в Петербурге. За весь первый тайм бывший вратарь «Амкара» в игру так толком и не вступил. А вот его визави Бабурину пришлось трудиться по полной программе. Первая же осмысленная атака гостей завершилась голом Мелкадзе. Потом форварды красно-белых упустили еще пару моментов, а за минуту до свистка на перерыв Федчук все-таки удвоил счет. В промежутке между двумя голами Бабурин примерил на себя роль тафгая. В центре поля Мелкадзе завалил Лобова, и вратарь первым рванул разбираться со спартаковцем. В перерыве Владислав Радимов долго предъявлял судьям претензии по поводу этого эпизода.

ДВА УДАЛЕНИЯ

Во втором тайме колючий снег сменился пронизывающим дождем. Если бы в субботу кто-то решил найти самое холодное место в Петербурге — ему следовало отправляться на Малую арену «Петровского». Точно бы не промахнулся.

В тесте на морозоустойчивость «Зенит» одержал уверенную победу. Шестеро петербуржцев вышли на матч в майках с коротким рукавом, а у «Спартака» таких смельчаков нашлось всего двое.

Грелись не только футболом, но и стычками. В самом начале второй половины соперники пошли в рукопашную на половине поля гостей. Судья Фисенко так активно размахивал красной карточкой, что коллеги поначалу насчитали 4 удаления. На деле все оказалось куда скромнее — отдыхать отправились две — зенитовец Исаев и спартаковец Шанбиев.