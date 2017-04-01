Победный дебют Селихова
«Спартак-2» выиграл у «Зенита-2» в Петербурге. В этом матче за вторую команду
красно-белых впервые сыграл вратарь Александр Селихов.
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СПАРТАКОВЦЫ — НАПРАВО, ЗЕНИТОВЦЫ — НАЛЕВО
Ажиотаж вокруг любой встречи «Зенита» со «Спартаком» чувствуется еще в метро. Наклейки со смешными подколками в адрес соперника, группы крепких ребят без шарфов и опознавательных знаков, выискивающие оппонентов на перроне, и обычные болельщики, увешанные атрибутикой в переходе с «Сенной» на «Садовую». Матч вторых составов в ФНЛ без всего этого тоже не обошелся. Просто в минималистичном формате — четыре стикера на эскалаторе «Спортивной», пара встреченных нами болельщиков «Зенита» и небольшая группа фанатов «Спартака» на мосту через Ждановку.
Еще одна забавная калька с матчей основных составов — два отдельных входа для болельщиков. Зенитовский чуть левее, спартаковский — чуть правее. Правда
ЧЕРНЫЙ ОТРЯД
Еще за полчаса до начала игры трибуны Малой арены «Петровского» выглядели пустынно. Фанаты «Спартака» застряли на мосту, ультрас «Зенита» подтягивались очень неспешно, а обычные болельщики десять раз подумали, стоит ли идти на стадион при штормовых порывах, хлещущих по лицу снегом. Она такая, весна в Петербурге….
Унылую картину слегка оживила колонна моряков. Издалека люди в черной одежде, бодрым шагом движущиеся вдоль основной арены «Петровского» выглядели угрожающе — чем не хулиганский моб? Но моряки в ногу прошли по беговой дорожке и организованно расселись на трибуне. Правда продержались они только один тайм — после перерыва их как ветром сдуло.
ДЕБЮТ СЕЛИХОВА
Главная сенсация случилась еще до начала матча. Место в воротах
ДВА УДАЛЕНИЯ
Во втором тайме колючий снег сменился пронизывающим дождем. Если бы в субботу
В тесте на морозоустойчивость «Зенит» одержал уверенную победу. Шестеро петербуржцев вышли на матч в майках с коротким рукавом, а у «Спартака» таких смельчаков нашлось всего двое.
Грелись не только футболом, но и стычками. В самом начале второй половины соперники пошли в рукопашную на половине поля гостей. Судья Фисенко так активно размахивал красной карточкой, что коллеги поначалу насчитали 4 удаления. На деле все оказалось куда скромнее — отдыхать отправились две — зенитовец Исаев и спартаковец Шанбиев.
В концовке игры петербуржцы устроили штурм ворот «Спартака» и
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