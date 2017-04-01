— Когда вам забивают быстрый гол — это всегда тяжело. Надо отдать должное сопернику, который классно реализовал свои моменты.

— Ваше мнение по эпизоду, когда Мелкадзе получил желтую карточку в столкновении с Лобовым.

— Знаете, когда играет Санкт-Петербург и Москва, а судья прилетает из Владивостока — это странно. Если про этот эпизод: либо не давай ничего, либо удаляй. Считаю, что Мелкадзе заслуживал красной карточки.

— Как изменилась игра после обоюдного удаления?

— Никак. Разве что стало больше пространства на поле, — приводит слова Радимова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит-2» в матче 29-го тура ФНЛ дома уступил «Спартаку-2» со счетом 1:2. У москвичей отличились Георгий Мелкадзе и Артем Федчук, у хозяев гол забил Илья Зуев. На 51-й минуте встречи команды остались вдесятером после удаления Алексея Исаева и Шамсиддина Шанбиева.

После этого матча петербуржцы расположились на 13-й строчке, имея в активе очков. Москвичи с 44 очками занимают пятое место.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 8 апреля против «Тосно» в Великом Новгороде. «Спартак-2» в этот же день примет «Волгарь».