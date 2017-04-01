Владислав Радимов: Когда играет Петербург и Москва, а судья из Владивостока — это странно
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от поражения в матче со «Спартаком-2» (1:2).
— Когда вам забивают быстрый гол — это всегда тяжело. Надо отдать должное сопернику, который классно реализовал свои моменты.
— Ваше мнение по эпизоду, когда Мелкадзе получил желтую карточку в столкновении с Лобовым.
— Знаете, когда играет
— Как изменилась игра после обоюдного удаления?
— Никак. Разве что стало больше пространства на поле, — приводит слова Радимова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит-2» в матче 29-го тура ФНЛ дома уступил «Спартаку-2» со счетом 1:2. У москвичей отличились Георгий Мелкадзе и Артем Федчук, у хозяев гол забил Илья Зуев. На 51-й минуте встречи команды остались вдесятером после удаления Алексея Исаева и Шамсиддина Шанбиева.
После этого матча петербуржцы расположились на 13-й строчке, имея в активе очков. Москвичи с 44 очками занимают пятое место.
Следующий матч «Зенит-2» проведет 8 апреля против «Тосно» в Великом Новгороде. «Спартак-2» в этот же день примет «Волгарь».
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