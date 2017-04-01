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1 апреля 2017, 19:53 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Погребняк не помог «Динамо» в матче с «Тамбовом» из-за спазма

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от домашнего матча 29-го тура ФНЛ с «Тамбовом» (3:0).

Форвард Павел Погребняк не попал в заявку.

«Игра оставила двоякое впечатление. Вначале угроза была. Существовал задел в забитых мячах. Ребята — молодцы, не играли на сохранение, пытались развить успех. Но мы говорили об аритмии, что где-то нужно придержать мяч. Если есть простор, то бежать туда.

Будем разбираться с моментами, которые успел создать соперник, — их было не много, но они были. Нужно играть с первой секунды и до заключительного свистка, несмотря на табло и счёт. Был момент во втором тайме, где мы просели, потратили много сил.

Павел Погребняк после игры зашёл в раздевалку. У него был неприятный спазм, он не был готов играть на сто процентов. Ещё раз повторю, у нас в команде играют только те, кто готов на все сто. Павел делал процедуры, весь медицинский штаб пытался привести его в порядок. Но не хватило буквально суток-двое для восстановления», — передаёт слова Калитвинцева корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.

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