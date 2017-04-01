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1 апреля 2017, 19:41 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

«Спартак-2» победил «Зенит-2» в матче ФНЛ

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак-2» обыграл санкт-петербургский «Зенит-2» со счетом 2:1 в гостевом матче 29-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу <nobr>красно-белых.</nobr> Увеличить
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Голы в составе московского клуба забили Георгий Мелкадзе (4-я минута) и Артем Федчук (44), у хозяев отличился Илья Зуев (85). На 51-й минуте с поля был удален игрок гостей Шамсиддин Шанбиев, на 52-й — футболист хозяев Алексей Исаев.

«Спартак-2» поднялся на пятую строчку в таблице с 44 очками, «Зенит-2» располагается на 13-м месте с 34 очками.

В следующем матче «Спартак-2» примет астраханский «Волгарь». «Зенит-2» сыграет на выезде с «Тосно» из Ленинградской области. Оба матча пройдут 8 апреля.

1.04.2017 17:00 Зрители 1500 основной раунд: 29-й тур МСА Петровский
Зенит-2 1:2 Спартак-2
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Владислав Радимов Дмитрий Гунько
Голы
85′ Илья Зуев 58
37 Георгий Мелкадзе 3′
67 Артем Федчук 44′
Составы
20′ Егор Бабурин 71
Сергей Зуйков 27
Максим Карпов 50
42′ Илья Зуев 58
Юрий Бавин 40
Владислав Сиротов 63
Алексей Евсеев 94
46′ Константин Лобов 55
Максим Проничев 34
12′ 17′ Темур Мустафин 75
52′ Алексей Исаев 25
75′ Константин Зырянов (к) 18
Андрей Батютин 48
65′ Станислав Крапухин 36
Даниил Лесовой 64
21 Александр Селихов
34 Евгений Макеев (к)
63 Шамсиддин Шанбиев 52′
64 Денис Кутин
96 Александр Лихачев
52 Игорь Леонтьев
77 Константин Савичев 12′
83 Владислав Пантелеев
78 Зелимхан Бакаев 55′
93 Артем Сокол
37 Георгий Мелкадзе 90′ 20′
46 Артем Мамин
67 Артем Федчук 79′
66 Сильванус Нимели
Статистика
3 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 1
Судьи
Главный судья Андрей Фисенко (Владивосток, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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