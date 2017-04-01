«Спартак-2» победил «Зенит-2» в матче ФНЛ

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Голы в составе московского клуба забили Георгий Мелкадзе (4-я минута) и Артем Федчук (44), у хозяев отличился Илья Зуев (85). На 51-й минуте с поля был удален игрок гостей Шамсиддин Шанбиев, на 52-й — футболист хозяев Алексей Исаев.

«Спартак-2» поднялся на пятую строчку в таблице с 44 очками, «Зенит-2» располагается на 13-м месте с 34 очками.

В следующем матче «Спартак-2» примет астраханский «Волгарь». «Зенит-2» сыграет на выезде с «Тосно» из Ленинградской области. Оба матча пройдут 8 апреля.