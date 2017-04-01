«Спартак-2» победил «Зенит-2» в матче ФНЛ
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак-2» обыграл
санкт-петербургский «Зенит-2» со счетом 2:1 в гостевом матче 29-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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Голы в составе московского клуба забили Георгий Мелкадзе (4-я минута) и Артем Федчук (44), у хозяев отличился Илья Зуев (85). На 51-й минуте с поля был удален игрок гостей Шамсиддин Шанбиев, на 52-й — футболист хозяев Алексей Исаев.
«Спартак-2» поднялся на пятую строчку в таблице с 44 очками, «Зенит-2» располагается на 13-м месте с 34 очками.
В следующем матче «Спартак-2» примет астраханский «Волгарь». «Зенит-2» сыграет на выезде с «Тосно» из Ленинградской области. Оба матча пройдут 8 апреля.
|1.04.2017 17:00
|Зрители 1500
|основной раунд: 29-й тур
|МСА Петровский
Главные тренеры
|Владислав Радимов
|Дмитрий Гунько
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|1
Судьи
|Главный судья
|Андрей Фисенко (Владивосток, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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