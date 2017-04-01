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1 апреля 2017, 18:29 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Шинник» разгромил «Сибирь» и вышел на 4-е место, «Тосно» выиграл у «Балтики»

«Шинник» разгромил «Сибирь» в матче 29-го тура ФНЛ.

Встреча проходила в Ярославле на стадионе «Шинник» и завершилась со счётом 3:0. «Шинник» вышел на 4-е место в ФНЛ, набрав 45 очков, пятым идёт «Факел» (42), и у них игра в запасе.

 Уже к пятой минуте «Шинник» забил два мяча — отличились Евгений Ятченко и Эльдар Низамутдинов. В середине второго тайма Кирилл Гоцук отправил третий мяч в ворота «Сибири».

В другом матче 29-го тура ФНЛ «Тосно» выиграл у «Балтики». Игра состоялась в Калининграде на стадионе «Балтика» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

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