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1 апреля 2017, 17:47 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Футболисты «Динамо» на своем поле разгромили «Тамбов»

МОСКВА, 1 апр — Р-Спорт. Футболисты московского «Динамо» одержало крупную победу над «Тамбовом» в матче 29-го тура первенства ФНЛ.

Игра, прошедшая в субботу на подмосковной «Арене Химки», завершилась победой «бело-голубых» со счетом 3:0. Голы на свой счет записали Дмитрий Белоруков (23-я минута), Евгений Луценко (44-я) и Анатолий Катрич (48-я). Луценко на 30-й минуте не реализовал пенальти.

«Динамо» после 29 туров с 65 очками возглавляет таблицу ФНЛ, а «Тамбов» с 39 баллами идет восьмым.

В параллельном матче саратовский «Сокол» на своем поле разошелся миром с «Мордовией» — 0:0.

1.04.2017 15:00 основной раунд: 29-й тур Арена Химки
Динамо М 3:0 Тамбов
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Андрей Талалаев
Голы
23′ Дмитрий Белоруков 12
44′ Евгений Луценко 48
48′ Анатолий Катрич 77
Нереализованные пенальти
30′ Е.О. Луценко 48
Составы
Антон Шунин 1
Себастьян Хольмен 3
Дмитрий Белоруков 12
Алексей Козлов 25
Антон Соснин 23
Анатолий Катрич 77
Кирилл Панченко 8
Евгений Луценко 48
58′ Иван Темников 11
Иван Маркелов 14
87′ Никита Калугин 26
Григорий Морозов 2
63′ Александр Зотов 10
Максим Кузьмин 96
1 Олег Смирнов
29 Александр Горбатюк
96 Марат Быстров
11 Сергей Шевчук
16 Александр Дутов
70 Андрей Мурнин
90 Артем Делькин
2 Алексей Рыбин 60′
5 Евгений Шляков
20 Александр Столяренко 28′
4 Евгений Овсиенко
7 Олег Чернышов 53′
6 Валерий Сорокин
30 Максим Трусевич 46′
13 Денис Дорожкин
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
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