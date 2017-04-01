Футболисты «Динамо» на своем поле разгромили «Тамбов»
МОСКВА, 1 апр —
Р-Спорт. Футболисты московского «Динамо» одержало крупную победу над «Тамбовом» в матче 29-го тура первенства ФНЛ.
Игра, прошедшая в субботу на подмосковной «Арене Химки», завершилась победой «бело-голубых» со счетом 3:0. Голы на свой счет записали Дмитрий Белоруков (23-я минута), Евгений Луценко (44-я) и Анатолий Катрич (48-я). Луценко на 30-й минуте не реализовал пенальти.
«Динамо» после 29 туров с 65 очками возглавляет таблицу ФНЛ, а «Тамбов» с 39 баллами идет восьмым.
В параллельном матче саратовский «Сокол» на своем поле разошелся миром с «Мордовией» — 0:0.
Главные тренеры
|Юрий Калитвинцев
|Андрей Талалаев
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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