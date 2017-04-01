Футболисты «Динамо» на своем поле разгромили «Тамбов»

Игра, прошедшая в субботу на подмосковной «Арене Химки», завершилась победой «бело-голубых» со счетом 3:0. Голы на свой счет записали Дмитрий Белоруков (23-я минута), Евгений Луценко (44-я) и Анатолий Катрич (48-я). Луценко на 30-й минуте не реализовал пенальти.

«Динамо» после 29 туров с 65 очками возглавляет таблицу ФНЛ, а «Тамбов» с 39 баллами идет восьмым.

В параллельном матче саратовский «Сокол» на своем поле разошелся миром с «Мордовией» — 0:0.