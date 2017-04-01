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1 апреля 2017, 17:19 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Енисей» одержал волевую победу над «СКА-Хабаровском» в домашнем матче

МОСКВА, 1 апр — Р-Спорт. Футболисты красноярского «Енисея» обыграли «СКА-Хабаровск» в домашнем матче 29-го тура первенства ФНЛ.

Встреча, состоявшаяся в субботу в Красноярске, завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1. На гол нападающего гостей Хуана Эдуардо Лескано на 39-й минуте команда Андрея Тихонова ответила точными ударами Сергея Самодина (53), Владимира Камеша (74) и Максима Семакина (90).

В другом матче тура «Тюмень» на своем поле сыграла вничью с подмосковными «Химками» — 1:1.

1.04.2017 13:00 Зрители 1800 основной раунд: 29-й тур Манеж Футбол-Арена Енисей
Енисей 3:1 СКА-Хабаровск
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Андрей Тихонов Андрей Гордеев
Голы
53′ Сергей Самодин 22
74′ Владимир Камеш 8
90+1′ Максим Семакин 14
23 Хуан Эдуардо Лескано 39′
Составы
88′ Михаил Опарин 25
Валерий Кичин 2
Илья Гультяев 33
15′ Максим Васильев 39
Никита Чичерин 44
Азер Алиев 7
Владимир Камеш 8
88′ Олег Ланин 64
46′ Михаил Тихонов 17
Андрей Козлов 9
46′ Петр Тен 92
Артур Саркисов 11
89′ Сергей Самодин 22
Максим Семакин 14
55 Александр Криворучко
15 Томас Микуцкис
59 Андрей II Иванов 88′
26 Александр Черевко
30 Алексей Друзин
69 Денис Дедечко
78 Николай Калинский
87 Максим Казанков
4 Максим Астафьев 86′
19 Василий Плетин
10 Владислав Никифоров 62′
35 Артур Рылов 78′
23 Хуан Эдуардо Лескано 89′
9 Руслан Корян
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Игорь Панин (Дмитров, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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