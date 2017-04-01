«Енисей» одержал волевую победу над «СКА-Хабаровском» в домашнем матче
МОСКВА, 1 апр —
Р-Спорт. Футболисты красноярского «Енисея» обыграли «СКА-Хабаровск» в домашнем матче 29-го тура первенства ФНЛ.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Красноярске, завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1. На гол нападающего гостей Хуана Эдуардо Лескано на 39-й минуте команда Андрея Тихонова ответила точными ударами Сергея Самодина (53), Владимира Камеша (74) и Максима Семакина (90).
В другом матче тура «Тюмень» на своем поле сыграла вничью с подмосковными «Химками» — 1:1.
|1.04.2017 13:00
|Зрители 1800
|основной раунд: 29-й тур
|Манеж Футбол-Арена Енисей
|Енисей
|3:1
|СКА-Хабаровск
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Андрей Тихонов
|Андрей Гордеев
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Игорь Панин (Дмитров, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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