«Енисей» одержал волевую победу над «СКА-Хабаровском» в домашнем матче

Встреча, состоявшаяся в субботу в Красноярске, завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1. На гол нападающего гостей Хуана Эдуардо Лескано на 39-й минуте команда Андрея Тихонова ответила точными ударами Сергея Самодина (53), Владимира Камеша (74) и Максима Семакина (90).

В другом матче тура «Тюмень» на своем поле сыграла вничью с подмосковными «Химками» — 1:1.