Владивостокский «Луч-Энергия» не удержал победу в матче с «Волгарем»

Владивосток, 1 апреля, PrimaMedia.

Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» не сумел одолеть астраханский «Волгарь» в домашнем матче сегодня, 1 апреля. Поведя в счете в самой концовке матча, «желто-синие» не смогли удержать победный счет, пропустив уже в добавленное время. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе клуба.

Астраханский «Волгарь» считается одним из самых неудобных соперников для клуба из Владивостока. За всю историю матчей «тигры» победили всего один раз и сегодня надеялись на второй успех.

Погода в столице Приморья располагала к хорошему футболу, да и поле было в весьма приличном состоянии. Со стартового свистка на поле пошла позиционная борьба.

Первого острого момента пришлось ждать почти 20 минут, и создали его гости: после прострела с фланга Гаврилову пришлось забирать мяч в ногах у Отставнова.

У нас в нападении не ладилось, на игру «Луч-Энергия» вышел без номинальных форвардов. Впереди действовали Килин и Минич. Но остроты в их действиях не хватало. В ход пошли дальние удары, но мяч шел мимо ворот. Первый момент у ворот Бучнева «тигры» создали после аута: Коломыц с близкой дистанции сумел пробить головой, но мяч прилетел точно в руки голкипера астраханцев. А уже следующая атака стала результативной: Пискунов удачно открылся на подачу со штрафного Минича и отправил мяч в ближний угол ворот 1:0.

Через несколько минут «Луч-Энергия» остался в меньшинстве: капитан Алексей Ребко схлопотал вторую желтую карточку. На этом арбитр не угомонился, сначала дал желтую карточку Килину, а в концовке тайма назначил пенальти, который уверенно реализовал Сутормин — 1:1.

Второй тайм «Луч-Энергия» провел даже активнее «Волгаря». Драма случилось под занавес матча. Насадюк заработал пенальти, Михалев мощнейшим ударом в нижний угол вывел хозяев вперед — 2:1. Но состоятся долгожданной и выстраданной победе не было суждено, уже в добавленное время Камилов после подачи с углового сквитал счет — 2:2.

«Луч-Энергия» (Владивосток) — «Волгарь» (Астрахань) — 2:2 (1:1).

Голы: Пискунов, 29, Михалев, 88 — Сутормин, 45+ (с пенальти), Камилов, 90+.

29 тур. ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2016/2017.

01.04.2017. Владивосток. 1380 зрителей.

Составы команд:

«Луч-Энергия»: Гаврилов, Попов, Грицаенко, Коломыц, Пискунов, Гриднев (Кашкавал, 90+), Ребко, Пономаренко, Насадюк, Килин (Михалев, 83), Минич (Гордиенко, 74).

«Волгарь»: Бучнев, Таказов (Гаракоев, 75), Григорьев, Плиев, Калинин, Кабутов, Дышеков (Машуков, 90+), Газзаев (Камилов, 59), Букия (Жабкин, 81), Сутормин, Отставнов.