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1 апреля 2017, 10:54 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Волгарь» ушел в от поражения в гостевом матче с «Лучом-Энергией»

МОСКВА, 1 апр — Р-Спорт. Футболисты владивостокского «Луча-Энергии» и астраханского «Волгаря» сыграли вничью в матче 29-го тура первенства ФНЛ.

Встреча, состоявшаяся в субботу во Владивостоке, завершилась со счетом 2:2. На голы Антона Пискунова (30-я минута) и Ильи Михалева (88, с пенальти) у хозяев астраханцы ответили точными ударами Алексея Сутормина (45, с пенальти) и Владислава Камилова (90).

Дальневосточная команда с 35-й минуты играла в меньшинстве: за две желтые карточки с поля был удален полузащитник Алексей Ребко.

В активе «Луча-Энергии» 36 очков и 12-е место в турнирной таблице первенства. «Волгарь» с 33 баллами занимает 14-ю строчку.

1.04.2017 07:00 Зрители 1380 основной раунд: 29-й тур Динамо
Луч-Энергия 2:2 Волгарь
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Константин Емельянов Юрий Газзаев
Голы
30′ Антон Пискунов 5
88′ Илья Михалев 39
19 Алексей Сутормин 45+1′
25 Владислав Камилов 90+2′
Составы
Илья Гаврилов 35
Максим Насадюк 3
Антон Пискунов 5
45+1′ Юрий Коломыц 6
Алексей Грицаенко 13
Михаил Попов 85
Сергей Пономаренко 12
22′ 35′ Алексей Ребко 17
43′ 83′ Антон Килин 8
Илья Михалев 39
74′ Вадим Минич 11
Руслан Гордиенко 9
90′ Даниил Гриднев 56
Адриан Кашкавал 27
22 Станислав Бучнев
3 Константин Плиев
13 Игорь Калинин
85 Антон Григорьев
7 Дмитрий Кабутов
19 Алексей Сутормин
26 Дмитрий Отставнов
15 Сослан Таказов 73′
64 Сейт-Даут Гаракоев
10 Руслан Газзаев 59′
25 Владислав Камилов
27 Темури Букия 81′
8 Михаил Жабкин
33 Аслан Дышеков 90′
99 Ислам Машуков
Статистика
4 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Шадыханов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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