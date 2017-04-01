«Волгарь» ушел в от поражения в гостевом матче с «Лучом-Энергией»
МОСКВА, 1 апр —
Р-Спорт. Футболисты владивостокского «Луча-Энергии» и астраханского «Волгаря» сыграли вничью в матче 29-го тура первенства ФНЛ.
Встреча, состоявшаяся в субботу во Владивостоке, завершилась со счетом 2:2. На голы Антона Пискунова (30-я минута) и Ильи Михалева (88, с пенальти) у хозяев астраханцы ответили точными ударами Алексея Сутормина (45, с пенальти) и Владислава Камилова (90).
Дальневосточная команда с 35-й минуты играла в меньшинстве: за две желтые карточки с поля был удален полузащитник Алексей Ребко.
В активе «Луча-Энергии» 36 очков и 12-е место в турнирной таблице первенства. «Волгарь» с 33 баллами занимает 14-ю строчку.
|1.04.2017 07:00
|Зрители 1380
|основной раунд: 29-й тур
|Динамо
|Луч-Энергия
|2:2
|Волгарь
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Константин Емельянов
|Юрий Газзаев
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Шадыханов (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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