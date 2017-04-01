«Волгарь» ушел в от поражения в гостевом матче с «Лучом-Энергией»

Встреча, состоявшаяся в субботу во Владивостоке, завершилась со счетом 2:2. На голы Антона Пискунова (30-я минута) и Ильи Михалева (88, с пенальти) у хозяев астраханцы ответили точными ударами Алексея Сутормина (45, с пенальти) и Владислава Камилова (90).

Дальневосточная команда с 35-й минуты играла в меньшинстве: за две желтые карточки с поля был удален полузащитник Алексей Ребко.

В активе «Луча-Энергии» 36 очков и 12-е место в турнирной таблице первенства. «Волгарь» с 33 баллами занимает 14-ю строчку.