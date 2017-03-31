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31 марта 2017, 4:51 | Футбол: Первый дивизион | ДЕЙТА

«Луч-Энергия» сыграет с «Волгарем» в День смеха

В матче 29 тура «Луч-Энергия» сыграет во Владивостоке с «Волгарем» из Астрахани, сообщает ИА «Дейта».

Астраханская команда является одним из самых неудобных для наших футболистов соперников. За 14 матчей владивостокцы сумели победить лишь единожды, в 2015 году. Встречу обслуживает молодой арбитр Павел Шадыханов, судейство которого также «Лучу» не благоволит. В двух играх с Шадыхановым «тигры» не одерживали побед.

По-прежнему беспокоит игроков и болельщиков состояние газона. Установившаяся во Владивостоке относительно теплая погода способствует росту травы, но назвать поле приемлемым для игры пока что проблематично.

«Луч-Энергия» с 34 очками находится на 12 месте. Гости из Астрахани имеют в активе 32 очка и занимают 15 строчку. В случае победы, «Волгарь» обойдет «Луч» и дальневосточники опустятся в подвал турнирной таблицы.

Начало встречи в 14.00.

Василий Кучин.
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