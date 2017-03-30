В. Панченко: Если газета берёт на себя увеличение зарплаты Кирилла, мы не против
Виктор Панченко, отец нападающего «Динамо» Кирилла Панченко, отреагировал на информацию издания «Известия» о том, что его сыну увеличили условия по контракту в два раза.
«Я бы искренне порадовался за сына. Но условия контракта остались теми же, что и раньше, как в ЦСКА. Так что сведения об увеличении зарплаты — ложь. Издание, распространившее эту информацию, ссылается на “источник, знакомый с ситуацией”. Но источника, более информированного, чем родной отец, быть не может.
Появились ли в контракте дополнительные опции? О них в прессе упоминали руководители “Динамо”. В контракте Кирилла оговорены бонусы за забитые мячи. Но это никак нельзя назвать “улучшением условий контракта в два раза”. Если издание, заявившее об увеличении зарплаты, готово взять на себя эту прибавку, возражений не будет», — сообщил
В настоящее время Виктор Панченко руководит селекционным отделом московского «Локомотива». Его сын Кирилл до 5 июня будет находиться в аренде в «Динамо», а с 6 июня у него начнёт действовать новый контракт с
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