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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29257057/
30 марта 2017, 14:43 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Факел» целенаправленно готовится к матчу с «Кубанью»

29 марта футболисты «Факела» приступили к целенаправленной подготовке к грядущему матчу очередного, 29 тура ФОНБЕТ-Первенства России, в котором подопечные Павла Гусева 1 апреля на своём поле встретятся с краснодарской «Кубанью».

После полуторачасового теоретического занятия игроки переместились на одно из тренировочных полей базы в Тенистом, где работали в течение часа, вторую половину тренировки посвятив двусторонней игре. По индивидуальной программе при этом занимались Михаил Багаев, Александр Касьян и Никита Саталкин.

30 марта нашу команду ждёт точно такой же график работы на УТБ «Тенистый».

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