«Факел» целенаправленно готовится к матчу с «Кубанью»

После полуторачасового теоретического занятия игроки переместились на одно из тренировочных полей базы в Тенистом, где работали в течение часа, вторую половину тренировки посвятив двусторонней игре. По индивидуальной программе при этом занимались Михаил Багаев, Александр Касьян и Никита Саталкин.

30 марта нашу команду ждёт точно такой же график работы на УТБ «Тенистый».