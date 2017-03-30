«Факел» целенаправленно готовится к матчу с «Кубанью»
29 марта футболисты «Факела» приступили к целенаправленной подготовке к грядущему матчу очередного, 29 тура
ФОНБЕТ-Первенства России, в котором подопечные Павла Гусева 1 апреля на своём поле встретятся с краснодарской «Кубанью».
После полуторачасового теоретического занятия игроки переместились на одно из тренировочных полей базы в Тенистом, где работали в течение часа, вторую половину тренировки посвятив двусторонней игре. По индивидуальной программе при этом занимались Михаил Багаев, Александр Касьян и Никита Саталкин.
30 марта нашу команду ждёт точно такой же график работы на УТБ «Тенистый».
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