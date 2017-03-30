Панченко: Моя зарплата останется такой же, остался в «Динамо» не из-за денег
Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал информацию издания «Известия», согласно которой в следующем сезоне он будет зарабатывать в два раза больше, после того как вступит в силу соглашение с
бело-голубыми.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«С удивлением прочёл в одном из изданий лживую информацию, которую перепечатали все ведущие СМИ, о якобы двукратном увеличении моей зарплаты при подписании контракта с “Динамо”. Хотелось бы раз и навсегда закрыть эту тему. Могу официально заявить, что зарплата по новому соглашению с
Мы уверенно идём по турнирной дистанции ФНЛ, рассчитываем стать серьёзной силой в РФПЛ. Я благодарен “Динамо” за перезапуск своей карьеры, стараюсь в ответ приносить команде максимальную пользу. Условия моего нового контракта в зарплатной части останутся прежними, незначительное увеличение возможно в виде бонусов за забитые голы. Однако ни о каком двукратном увеличении и речи не идет», — цитирует Панченко
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