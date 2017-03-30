Панченко: Моя зарплата останется такой же, остался в «Динамо» не из-за денег

«С удивлением прочёл в одном из изданий лживую информацию, которую перепечатали все ведущие СМИ, о якобы двукратном увеличении моей зарплаты при подписании контракта с “Динамо”. Хотелось бы раз и навсегда закрыть эту тему. Могу официально заявить, что зарплата по новому соглашению с бело-голубыми у меня останется точно такой, какая прописана в договоре с ЦСКА. Я продолжу карьеру в “Динамо” не из-за денег, а потому, что хочу играть как можно больше, чувствую себя комфортно в коллективе, у меня отличные взаимоотношения со всеми — руководителями, тренерским штабом, партнёрами, болельщиками.



Мы уверенно идём по турнирной дистанции ФНЛ, рассчитываем стать серьёзной силой в РФПЛ. Я благодарен “Динамо” за перезапуск своей карьеры, стараюсь в ответ приносить команде максимальную пользу. Условия моего нового контракта в зарплатной части останутся прежними, незначительное увеличение возможно в виде бонусов за забитые голы. Однако ни о каком двукратном увеличении и речи не идет», — цитирует Панченко пресс-служба «Динамо».