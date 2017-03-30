Определилась победительница конкурса «Мисс «СКА-Хабаровск»
В последних числах марта в стенах футбольного клуба «СКА-Хабаровск» состоялся финал конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ» в Хабаровске.
Объявленный Лигой конкурс на самую очаровательную, умную и преданную болельщицу, в хабаровском футбольном клубе СКА прошел в два этапа. В течение
Посмотреть на тех, кому предстояло вступить в борьбу и оспаривать путёвку в Москву, в финал конкурса красавиц и умниц — болельщиц всех 20-ти клубов ФНЛ, собрались вся команда футболистов «СКА-Хабаровск», весь тренерский штаб, сотрудники клуба, гости и представители городских СМИ.
В состав жюри, решавшего судьбу претенденток, вошли: заместитель генерального директора- руководитель службы безопасности клуба Сергей Балакирев, капитан команды «СКА-Хабаровск» Александр Димидко, спортивный директор клуба Андрей Скорочкин, тренер команды Юрий Шпирюк и
В итоге Светлана Стрелкова одержала победу с заметным отрывом от конкуренток, на основании чего и была признана безоговорочной победительницей девичьего конкурса болельщиц, завоевав титул «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ» в Хабаровске.
По итогам завершившегося конкурса «Мисс «СКА-Хабаровск» получила призы от клуба и подарки и от букмекерской компании «ФОНБЕТ» — планшет и сертификат на 5000 рублей для использования их в пункте приема ставок. Вручил их Светлане, поздравив победительницу и пожелав ей успеха в финале, главный тренер хабаровских армейцев Андрей Гордеев. Не остались без памятных клубных призов и остальные финалистки конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ» в Хабаровске. Их
Победительнице, Светлане Стрелковой 25 лет, она хабаровчанка, по профессии — юрисконсульт, работает в
В конце мая Светлана Стрелкова будет представлять любимый хабаровский клуб уже в финале всероссийского конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ», который в этом году, впервые в истории Лиги, пройдёт в Москве.
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