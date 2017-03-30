Суд по иску Корпорации развития Приморского края взыскал с ФК «Луч-Энергия» 27 млн рублей

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Владивосток, 30 марта, PrimaMedia.

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил заявление АО «Корпорация развития Приморского края» о взыскании с Ассоциации «Футбольный клуб «Луч-Энергия» (Владивосток) 27,2 миллиона рублей долга, которая организация занимала клубу в 2016 году, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на материалы дела.

На заседании присутствовали учредители команды — представители администрации Владивостока, ООО «ДальЭнерго», третьего учредителя — администрации Приморского края — в зале суда не было.

ФК «Луч-Энергия» заявил ходатайство об отложении выплаты по задолженности в 1,3 млн рублей перед футбольным агентом Дмитрием Кигинько.

— Учредители поддержали ходатайство клуба, и заседание было перенесено на 12 апреля. До этого времени «Луч» должен выплатить Кигинько всю сумму долга, — рассказали в пресс-службе суда.

Кроме того, в производстве суда находятся на рассмотрении еще два дела, иск о банкротстве клуба подали «ВГУЭС» и ООО «Компания Арктур». Университет взыскивает — 5,649 млн рублей, Арктуру 652 тысячи рублей. Заседание состоится 3 апреля.