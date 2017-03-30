Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29249924/
30 марта 2017, 1:02 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Панченко будет зарабатывать в московском «Динамо» в два раза больше, чем в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, который выступает в московском «Динамо» на правах годичной аренды, в следующем сезоне будет зарабатывать в два раза больше, после того, как вступит в силу соглашение с бело-голубыми, сообщают «Известия».

До лета 27-летний футболист будет находиться в составе «Динамо» на правах аренды, а потом подпишет с клубом полноценный контракт.

По информации источника, по новому договору «Динамо» будет выплачивать Панченко зарплату в размере около 7 млн рублей в месяц (около € 1,1 млн в год). В ЦСКА форвард зарабатывал порядка 3,5 млн рублей в месяц. Эта же сумма поступает на его счёт и сейчас. Однако в каких пропорциях клубы делят расходы на его зарплату во время аренды, не известно.

«Руководство “Динамо”, пришедшее в клуб осенью и столкнувшееся с серьёзными финансовыми проблемами, оказалось в противоречивой ситуации. С одной стороны, Панченко — лидер команды, умудрившийся своей игрой заслужить приглашение в сборную из ФНЛ, и его надо сохранить для выступлений в РФПЛ. С другой стороны, эти успехи увеличили и спрос на него, что повышало финансовую нагрузку. “Динамо” пришлось долго торговаться, но в итоге, несмотря на увеличение суммы контракта, траты всё-таки будут в разумных пределах», — сообщил источник.

В нынешнем сезоне Панченко забил 18 голов в 25 матчах первенства Футбольной национальной лиги и возглавляет гонку бомбардиров.

Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

КДК РФС оштрафовал «Динамо» и «Тосно» на 105 тысяч рублей

КДК РФС оштрафовал «Динамо» и «Тосно» на 105 тысяч рублей

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московское «Динамо» и «Тосно» на 105 тысяч рублей по итогам матча 28-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!