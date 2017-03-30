Панченко будет зарабатывать в московском «Динамо» в два раза больше, чем в ЦСКА

До лета 27-летний футболист будет находиться в составе «Динамо» на правах аренды, а потом подпишет с клубом полноценный контракт.



По информации источника, по новому договору «Динамо» будет выплачивать Панченко зарплату в размере около 7 млн рублей в месяц (около € 1,1 млн в год). В ЦСКА форвард зарабатывал порядка 3,5 млн рублей в месяц. Эта же сумма поступает на его счёт и сейчас. Однако в каких пропорциях клубы делят расходы на его зарплату во время аренды, не известно.



«Руководство “Динамо”, пришедшее в клуб осенью и столкнувшееся с серьёзными финансовыми проблемами, оказалось в противоречивой ситуации. С одной стороны, Панченко — лидер команды, умудрившийся своей игрой заслужить приглашение в сборную из ФНЛ, и его надо сохранить для выступлений в РФПЛ. С другой стороны, эти успехи увеличили и спрос на него, что повышало финансовую нагрузку. “Динамо” пришлось долго торговаться, но в итоге, несмотря на увеличение суммы контракта, траты всё-таки будут в разумных пределах», — сообщил источник.

В нынешнем сезоне Панченко забил 18 голов в 25 матчах первенства Футбольной национальной лиги и возглавляет гонку бомбардиров.