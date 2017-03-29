Суд взыскал с «Луча-Энергии» более 27 миллионов рублей

Как сообщает VL.ru, суд постановил взыскать с футбольной команды 27,2 миллионов рублей за долги перед АО «Корпорация развития Приморского края». Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в течение месяца.

Отметим, что срок возврата средств корпорации истек в сентябре 2016 года, но из-за постоянных переносов возврата долга корпорация подала иск в суд.