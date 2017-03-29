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29 марта 2017, 18:11 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

КДК РФС оштрафовал «Динамо» и «Тосно» на 105 тысяч рублей

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московское «Динамо» и «Тосно» на 105 тысяч рублей по итогам матча 28-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встреча прошла 26 марта в Великом Новгороде и завершилась победой москвичей со счетом 2:1.

«Динамо» заплатит 25 тысяч за использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий и 40 тысяч за неправомерные действия болельщиков, выразившиеся в поджоге кресел. Клуб «Тосно» за поджог фантами кресел также оштрафован на 40 тысяч.

Также главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев, тренер бело-голубых Юрий Ковтун и врач команды Александр Родионов заплатят по 5 тысяч рублей каждый за выход за пределы технической зоны.

26.03.2017 16:00 Зрители 2900 основной раунд: 28-й тур Электрон (Центральный)
Тосно 1:2 Динамо М
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Юрий Калитвинцев
Голы
35′ Максим Палиенко 88
8 Кирилл Панченко 66′
8 Кирилл Панченко 69′
Составы
Артур Нигматуллин 22
83′ Андрей Буйволов 25
Раде Дугалич 26
Руслан Абазов 57
Рустем Мухаметшин 9
Младен Кашчелан 18
Антон Заболотный 17
65′ 81′ Константин Гарбуз 19
Сергей Сухарев 8
36′ Дмитрий Богаев 70
Павел Киреенко 76
71′ Максим Палиенко 88
Вагиз Галиулин 21
67′ Артем Милевский 75
71′ Григорий Чиркин 86
1 Антон Шунин
3 Себастьян Хольмен
11 Иван Темников 90+4′
12 Дмитрий Белоруков
25 Алексей Козлов
26 Никита Калугин
23 Антон Соснин
77 Анатолий Катрич
8 Кирилл Панченко
10 Александр Зотов 90′
96 Максим Кузьмин
48 Евгений Луценко 79′
9 Павел Погребняк
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо М
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