КДК РФС оштрафовал «Динамо» и «Тосно» на 105 тысяч рублей
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московское «Динамо» и «Тосно» на 105 тысяч рублей по итогам матча 28-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Встреча прошла 26 марта в Великом Новгороде и завершилась победой москвичей со счетом 2:1.
«Динамо» заплатит 25 тысяч за использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий и 40 тысяч за неправомерные действия болельщиков, выразившиеся в поджоге кресел. Клуб «Тосно» за поджог фантами кресел также оштрафован на 40 тысяч.
Также главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев, тренер
|26.03.2017 16:00
|Зрители 2900
|основной раунд: 28-й тур
|Электрон (Центральный)
Главные тренеры
|Дмитрий Парфенов
|Юрий Калитвинцев
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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