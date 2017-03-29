КДК РФС оштрафовал «Динамо» и «Тосно» на 105 тысяч рублей

Встреча прошла 26 марта в Великом Новгороде и завершилась победой москвичей со счетом 2:1.

«Динамо» заплатит 25 тысяч за использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий и 40 тысяч за неправомерные действия болельщиков, выразившиеся в поджоге кресел. Клуб «Тосно» за поджог фантами кресел также оштрафован на 40 тысяч.