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29 марта 2017, 17:40 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Перед игроками «Луч-Энергии» погашены все задолженности, кроме премиальных

Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко сообщил, что клуб погасил все задолженности по заработной плате перед футболистами за исключением премиальных.

«Все задолженности перед футболистами “Луч-Энергии” были погашены, кроме премиальных», — сказал Ребко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Ранее сообщалось, что «Луч-Энергию» могут признать банкротом. Сегодня по этому поводу состоялось заседание арбитражного суда Приморского края. Представители клуба ходатайствовали об очередном переносе заседания, аргументируя суду свою просьбу тем, что в ближайшие дни за счёт субсидий и спонсорских взносов задолженность перед кредиторами будет погашена.

Луч-Энергия
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