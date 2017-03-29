Перед игроками «Луч-Энергии» погашены все задолженности, кроме премиальных

«Все задолженности перед футболистами “Луч-Энергии” были погашены, кроме премиальных», — сказал Ребко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.



Ранее сообщалось, что «Луч-Энергию» могут признать банкротом. Сегодня по этому поводу состоялось заседание арбитражного суда Приморского края. Представители клуба ходатайствовали об очередном переносе заседания, аргументируя суду свою просьбу тем, что в ближайшие дни за счёт субсидий и спонсорских взносов задолженность перед кредиторами будет погашена.