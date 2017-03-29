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29 марта 2017, 1:57 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Мутко — болельщикам: Будем поднимать «Кубань»

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко после товарищеского матча между сборными России и Бельгии (3:3) в Сочи по просьбе главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева подошёл к трибуне, где находились активные болельщики «Кубани», сообщает портал Sportbox.

Президент <span class=error>РФС</span> и <nobr>вице-премьер </nobr>РФ Виталий <span class=error>Мутко</span> после товарищеского матча между сборными России и Бельгии (3:3) в Сочи по просьбе главы Краснодарского края Вениамина <span class=error>Кондратьева</span> подошёл к трибуне где находились активные болельщики Кубани сообщает портал Sportbox. Увеличить
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Между чиновником и фанатами состоялась непродолжительная беседа. Мутко получил в подарок шарф краснодарского клуба, а после отметил: «Будем поднимать «Кубань».

Несколько недель назад Николай Пырнэу, агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску, заявил, что клуб проинформировал его о расформировании по окончании сезона. Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка в интервью «Чемпионату» заверил, что у руководства нет планов по расформированию клуба, но «всякое может случиться в нашей жизни».

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