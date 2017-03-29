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Между чиновником и фанатами состоялась непродолжительная беседа. Мутко получил в подарок шарф краснодарского клуба, а после отметил: «Будем поднимать «Кубань».



Несколько недель назад Николай Пырнэу, агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску, заявил, что клуб проинформировал его о расформировании по окончании сезона. Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка в интервью «Чемпионату» заверил, что у руководства нет планов по расформированию клуба, но «всякое может случиться в нашей жизни».