Константин Емельянов: В «Луче» по прежнему много организационных проблем
Главный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов подвел итог матча с «Зенитом-2» и рассказал о стабилизации финансовой обстановки в клубе.
— Вы
— В этот раз мы имели поменьше моментов, чем в Калининграде. И нам, и зенитовцам было сложно на таком поле — оно медленное, мяч плохо катится. Радимов назвал его сеном? Не то чтобы сено, но новой травы почти нет. Когда вырываешь землю бутсами, мяч дробит, поэтому играть в средний и короткий пас было чревато — любая ошибка могла закончиться фатально. А очки нужны и нам, и «Зениту». Встречу начали активно, оказывали давление, создали момент, но играть в таком ритме все 90 минут мы не можем. Пропустили несколько контратак. В целом же результат закономерный.
— Как вам команда Владислава Радимова в ее новой версии?
— Пацаны молодые, заряженные, с хорошим движением. Есть ребята и поопытнее — Зуйков, Погребняк, купленный у «Шинника» Сиротов. И Лобов приехал, что для меня, честно говоря, стало неожиданным — наверное, Константин решил вспомнить молодость. Свою значительную лепту в организацию игры в обороне он внес. Может, хорошо, что еще Зырянов не прилетел?
— «Луч» очень уверенно играет против лидеров — вы победили «Тосно», СКА, «Факел», «Шинник», взяли 4 очка у «Кубани», которая тоже является сильным раздражителем, увезли ничью из Красноярска. Здесь вопрос в мотивации?
— И в ней, безусловно, тоже. Помимо того, нам стратегически удобнее против команд из верхней части таблицы, которые играют в более открытый футбол — можно подловить их на контратаках. А продавить нас не
— Александр Побегалов полагает, что «Луч» нашел свою «фишку», расслабляя соперников информационными вбросами о своих тяготах. Ранее об этом говорил и Александр Григорян…
— Не думаю, что на самом деле
— Финансовая ситуация выправляется?
— Отдали зарплату за январь, февраль и даже захватили март. Остаются премиальные за два сезона. Положительная динамика присутствует, однако, организационных проблем
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