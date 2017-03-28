Константин Емельянов: В «Луче» по прежнему много организационных проблем

— Вы прямо-таки поставили на поток нулевые ничьи…

— В этот раз мы имели поменьше моментов, чем в Калининграде. И нам, и зенитовцам было сложно на таком поле — оно медленное, мяч плохо катится. Радимов назвал его сеном? Не то чтобы сено, но новой травы почти нет. Когда вырываешь землю бутсами, мяч дробит, поэтому играть в средний и короткий пас было чревато — любая ошибка могла закончиться фатально. А очки нужны и нам, и «Зениту». Встречу начали активно, оказывали давление, создали момент, но играть в таком ритме все 90 минут мы не можем. Пропустили несколько контратак. В целом же результат закономерный.

— Как вам команда Владислава Радимова в ее новой версии?

— Пацаны молодые, заряженные, с хорошим движением. Есть ребята и поопытнее — Зуйков, Погребняк, купленный у «Шинника» Сиротов. И Лобов приехал, что для меня, честно говоря, стало неожиданным — наверное, Константин решил вспомнить молодость. Свою значительную лепту в организацию игры в обороне он внес. Может, хорошо, что еще Зырянов не прилетел?

— «Луч» очень уверенно играет против лидеров — вы победили «Тосно», СКА, «Факел», «Шинник», взяли 4 очка у «Кубани», которая тоже является сильным раздражителем, увезли ничью из Красноярска. Здесь вопрос в мотивации?

— И в ней, безусловно, тоже. Помимо того, нам стратегически удобнее против команд из верхней части таблицы, которые играют в более открытый футбол — можно подловить их на контратаках. А продавить нас не так-то легко. Жаль, что «Динамо» к нам не прилетело (матч состоялся в Химках из-за неготовности стадиона во Владивостоке — прим. ред.) — могли бы и с ним зацепить очки.

— Александр Побегалов полагает, что «Луч» нашел свою «фишку», расслабляя соперников информационными вбросами о своих тяготах. Ранее об этом говорил и Александр Григорян…

— Не думаю, что на самом деле кто-то на подобное обращает внимание. Какая кому разница, что у нас происходит — у всех свои задачи. Тем более все знают: на поле мы номер не отбываем.

— Финансовая ситуация выправляется?