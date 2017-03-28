Футболисты хабаровского СКА побывали в гостях у студентов ТОГУ

На встрече со студентами и преподавательским составом ТОГУ, прошедшей в одной из университетских аудиторий, армейский футбольный клуб представляли: вице-капитан хабаровчан, защитник Игорь Удалый, его товарищ по команде, нападающий Владислав Никифоров и пресс-атташе ФК «СКА-Хабаровск» Юрий Собещук.

Встреча футболистов и студентов университета прошла в исключительно живой, непринуждённой, в буквальном смысле слова — дружественной обстановке. Игорь и Владислав по очереди рассказали гостеприимным хозяевам о себе, поделились с собравшимися информацией о нынешнем положении дел в команде, её турнирных перспективах и ближайшими планами на будущее, после чего ответили на многочисленные вопросы присутствующей аудитории.

В составе делегации армейцев так же присутствовал в прошлом — студент ТОГУ (в ту пору — ещё ХПИ), а ныне — известный мастер футбольного фристайлинга, неоднократный рекордсмен и лауреат Книги рекордов Гинесса, наш земляк Виктор Царёв, который провёл для студентов показательный мастер-класс, продемонстрировав своё искусство и блестящие навыки в работе с мячом.

Переросшая в активный диалог встреча пришлась по душе всем присутствовавшим. Время полуторачасового визита пролетело незаметно. В завершение встречи представители «СКА-Хабаровск» вручили тренерско-преподавательскому составу университета и собравшимся студентам клубные сувениры, провели фото- и автограф сессии, не обойдя стороной никого из желающих. Самые активные представители студенческой аудитории, как и авторы самых интересных вопросов нашим футболистам, были отмечены дополнительно, получив из рук вице-капитана СКА Игоря Удалого абонементы на оставшиеся матчи армейцев в нынешнем сезоне.

Прощаясь, наши футболисты от лица команды «СКА-Хабаровск» пригласили студентов и преподавателей ТОГУ на ближайший домашний матч нашей футбольной дружины, который хабаровские армейцы проведут на стадионе имени В. И. Ленина 8 апреля.

Комментарий начальника отдела по физической культуре и спорту ТОГУ Василия Скорнякова:

— Я считаю, что такие встречи очень полезны как для футболистов, так и для студентов. Мы все вместе расширяем свой кругозор, узнаем больше о людях, за которых переживаем на футбольных матчах. А когда ты больше узнаешь о людях, они становятся близки так же, как и члены семьи. Думаю, что все присутствующие на сегодняшней встрече стали роднее и ближе. Это должно придать нам уверенности, что все задуманное удастся. Надеюсь, что наша встреча не последняя.

Игорь Удалый, защитник ФК «СКА-Хабаровск»:

— Такие встречи очень нужны. Сегодня мне очень приятно было отвечать на вопросы, так как аудитория проявляла к нам искренний интерес. Общение происходило в очень непринужденной и теплой атмосфере. Рад, что удалось познакомить ребят с командой и пригласить на футбол. С удовольствием будем продолжать посещать подобные мероприятия.