Футболисты хабаровского СКА побывали в гостях у студентов ТОГУ
Во вторник, 28 марта, футболисты и сотрудники
пресс-службы ФК «СКА-Хабаровск» стали гостями хабаровского Тихоокеанского Государственного Университета.
На встрече со студентами и преподавательским составом ТОГУ, прошедшей в одной из университетских аудиторий, армейский футбольный клуб представляли:
Встреча футболистов и студентов университета прошла в исключительно живой, непринуждённой, в буквальном смысле слова — дружественной обстановке. Игорь и Владислав по очереди рассказали гостеприимным хозяевам о себе, поделились с собравшимися информацией о нынешнем положении дел в команде, её турнирных перспективах и ближайшими планами на будущее, после чего ответили на многочисленные вопросы присутствующей аудитории.
В составе делегации армейцев так же присутствовал в прошлом — студент ТОГУ (в ту пору — ещё ХПИ), а ныне — известный мастер футбольного фристайлинга, неоднократный рекордсмен и лауреат Книги рекордов Гинесса, наш земляк Виктор Царёв, который провёл для студентов показательный
Переросшая в активный диалог встреча пришлась по душе всем присутствовавшим. Время полуторачасового визита пролетело незаметно. В завершение встречи представители «СКА-Хабаровск» вручили
Прощаясь, наши футболисты от лица команды «СКА-Хабаровск» пригласили студентов и преподавателей ТОГУ на ближайший домашний матч нашей футбольной дружины, который хабаровские армейцы проведут на стадионе имени В. И. Ленина 8 апреля.
Комментарий начальника отдела по физической культуре и спорту ТОГУ Василия Скорнякова:
— Я считаю, что такие встречи очень полезны как для футболистов, так и для студентов. Мы все вместе расширяем свой кругозор, узнаем больше о людях, за которых переживаем на футбольных матчах. А когда ты больше узнаешь о людях, они становятся близки так же, как и члены семьи. Думаю, что все присутствующие на сегодняшней встрече стали роднее и ближе. Это должно придать нам уверенности, что все задуманное удастся. Надеюсь, что наша встреча не последняя.
Игорь Удалый, защитник ФК «СКА-Хабаровск»:
— Такие встречи очень нужны. Сегодня мне очень приятно было отвечать на вопросы, так как аудитория проявляла к нам искренний интерес. Общение происходило в очень непринужденной и теплой атмосфере. Рад, что удалось познакомить ребят с командой и пригласить на футбол. С удовольствием будем продолжать посещать подобные мероприятия.
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