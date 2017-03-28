Футбольный клуб «Луч-Энергия» могут признать банкротом
29 марта 2017 года состоится очередное заседание Арбитражного суда Приморского края по заявлению о признании ФК «Луч-Энергия» несостоятельным (банкротом).
Об этом сообщил заместитель директора фирмы кредитора «Двитекс» Сергей Шаронов. Заседание начнётся в 09:00 по мск.
«Дело о банкротстве ФК “Луч-Энергия” рассматривается по заявлению кредитора, имеющего денежные требования к клубу с 2014 года. Интересы кредитора представляет Юридическая фирма “Двитекс”. Ранее кредитор обратился Арбитражный суд Приморского края для взыскания задолженности. В начале 2016 года суд признал долг и обязал футбольный клуб “Луч-Энергия” выплатить заявителю задолженность. Несмотря на то, что данные судебные решения давно вступили в законную силу, клуб до настоящего времени уклоняется от погашения задолженности.
В связи с длительным неисполнением решения суда кредитор был вынужден обратиться снова в суд с заявлением о признании ФК “Луч-Энергия” несостоятельным (банкротом). Заявление кредитора о признании клуба банкротом рассматривается судом с
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