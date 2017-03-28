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28 марта 2017, 15:27 | Футбол: Первый дивизион | Известия.Ру

СМИ: Долг «Кубани» вырос до 4 млрд рублей

Зарплату в клубе не выплачивают более четырех месяцев, сообщают журналисты.

Задолженность краснодарского футбольного клуба «Кубань» перед игроками, сотрудниками, а также долги по различным услугам выросли до 4 млрд рублей. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкий к ситуации источник.

По информации журналистов, с сотрудниками в клубе стараются расставаться с минимальными финансовыми потерями. При этом зарплату в «Кубани» не выплачивают уже более четырех месяцев.

В настоящий момент клуб с 38 очками занимает 9-ю строчку в таблице ФНЛ.

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