СМИ: Долг «Кубани» вырос до 4 млрд рублей
Зарплату в клубе не выплачивают более четырех месяцев, сообщают журналисты.
Задолженность краснодарского футбольного клуба «Кубань» перед игроками, сотрудниками, а также долги по различным услугам выросли до 4 млрд рублей. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкий к ситуации источник.
По информации журналистов, с сотрудниками в клубе стараются расставаться с минимальными финансовыми потерями. При этом зарплату в «Кубани» не выплачивают уже более четырех месяцев.
В настоящий момент клуб с 38 очками занимает 9-ю строчку в таблице ФНЛ.
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