Анна Чакветадзе: Желаю «Балтике» пробиться в Премьер-лигу

На протяжении нескольких лет она входила в число ведущих теннисисток планеты — занимала пятое место в мировом рейтинге и дважды становилась обладательницей Кубка Федерации (женского чемпионата мира).

После окончания матча мы задали Анне несколько вопросов:

— Вы часто на футбол ходите?

— Признаюсь, что не часто. На эту игру мой визит вообще получился спонтанным. Я хорошо общаюсь с генеральным директором «Балтики», он и пригласил меня посетить стадион.

— Понравилось?

— Очень! Я находилась возле поля, откуда всё было отлично видно и слышно.

— И что вы услышали?

— Не знала, что футболисты так эмоционально и часто переговариваются. В теннисе спортсмены играют молча, даже в парных разрядах подсказки минимальные.

Добавлю, что от футбола «вживую» совершенно другие впечатления, нежели от просмотра матчей по телевизору — это было захватывающее зрелище, особенно концовка поединка!

— Тогда будем рады почаще вас видеть на играх «Балтики». Тем более, вы принесли удачу нашей команде — впервые более чем за год она одержала выездную победу!