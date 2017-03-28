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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29230186/
28 марта 2017, 14:45 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Анна Чакветадзе: Желаю «Балтике» пробиться в Премьер-лигу

Мы уже сообщали, что на игре в Москве «Балтику» поддерживала известная российская спортсменка Анна Чакветадзе.

На протяжении нескольких лет она входила в число ведущих теннисисток планеты — занимала пятое место в мировом рейтинге и дважды становилась обладательницей Кубка Федерации (женского чемпионата мира).

После окончания матча мы задали Анне несколько вопросов:

— Вы часто на футбол ходите?

— Признаюсь, что не часто. На эту игру мой визит вообще получился спонтанным. Я хорошо общаюсь с генеральным директором «Балтики», он и пригласил меня посетить стадион.

— Понравилось?

— Очень! Я находилась возле поля, откуда всё было отлично видно и слышно.

— И что вы услышали?

— Не знала, что футболисты так эмоционально и часто переговариваются. В теннисе спортсмены играют молча, даже в парных разрядах подсказки минимальные.

Добавлю, что от футбола «вживую» совершенно другие впечатления, нежели от просмотра матчей по телевизору — это было захватывающее зрелище, особенно концовка поединка!

— Тогда будем рады почаще вас видеть на играх «Балтики». Тем более, вы принесли удачу нашей команде — впервые более чем за год она одержала выездную победу!

— На самом деле? Даже не знала об этом — приятный факт! Но в Калининград мне тяжело добираться, так что лучше вы прорвитесь в премьер-лигу — тогда почаще будете играть в Москве. И здесь я точно буду посещать матчи «Балтики». В любом случае, желаю удачи самобытной калининградской команде!

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